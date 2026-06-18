El Gobierno de La Rioja impulsa una jornada para reflexionar sobre el presente y futuro del cooperativismo

LOGROÑO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, ha destacado, hoy, 18 de junio, durante la inauguración de la jornada 'Las cooperativas en La Rioja: desafíos actuales y visión de futuro' en el Centro Tecnológico de La Rioja 'La Fombera', la importancia "de este sector clave para la cohesión y el progreso de una región caracterizada por la presencia de numerosos pequeños municipios".

"Apoyando este ámbito, fomentamos la generación de empleo estable, el impulso del emprendimiento colectivo y el fortalecimiento del papel de la economía social como motor de desarrollo inclusivo y sostenible para todos los municipios riojanos, especialmente en las zonas rurales", ha argumentado Simón.

Asimismo, la directora general ha recordado que, durante esta legislatura, la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo ha fortalecido "su compromiso con este sector, gracias a la constitución del Consejo de Economía Social y Solidaria; a la creación de la Cátedra de Economía Social y Solidaria junto a la Universidad de La Rioja; así como a las ayudas a la promoción del cooperativismo riojano y a los establecimientos comerciales en pequeños municipios".

Precisamente, la convocatoria de subvenciones destinadas al emprendimiento y a la consolidación de las sociedades cooperativas de trabajo asociado, sociedades cooperativas de trabajo asociado micro, sociedades laborales y empresas de inserción sociolaboral, dotada de 114.100 euros y que sigue abierta, ha supuesto "un avance significativo en el apoyo a la economía social y un refuerzo del compromiso del Gobierno de La Rioja con los modelos asociativos y colaborativos".

Actualmente, en La Rioja hay un total de 68 cooperativas no agrarias activas que aglutinan a 449 socios. La jornada ha contado con la participación de la jefa de Servicio de Trabajo del Gobierno de La Rioja, Ana Contreras, que ha planteado la situación actual de las cooperativas en esta región; el abogado Santiago Sufrategui, quien ha disertado sobre los instrumentos jurídicos para la colaboración e integración de las cooperativas; el gerente de la Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra, Antonio Martínez de Bujanda, que ha trasladado la experiencia del asociacionismo navarro; y el director de cooperativas agroalimentarias de Castilla La Mancha, Juan Miguel del Real.