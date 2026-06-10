El Gobierno de La Rioja impulsa la redacción de planes urbanísticos en los municipios de hasta 5.000 habitantes - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha publicado hoy, día 10, en el BOR, la convocatoria de ayudas para potenciar el planeamiento urbanístico en los ayuntamientos riojanos de hasta 5.000 habitantes, correspondiente al año 2026. Esta línea de apoyo cuenta con un presupuesto total de 100.000 euros, a cargo de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación.

El objetivo del Ejecutivo riojano es apoyar a las entidades locales en el ejercicio de las competencias urbanísticas de planeamiento, especialmente a aquellas con menos recursos técnicos y económicos, garantizando la existencia de un instrumento que contribuye a ordenar e integrar el espacio público y privado del territorio.

El plazo de presentación de solicitudes será de 4 meses a partir de mañana, día 11, siendo subvencionables las siguientes actuaciones:

Redacción de Plan General Municipal en su primera adopción cuando se trate de municipios que carezcan de instrumento de planeamiento general propio.

Revisión de Plan General Municipal.

Planes Especiales en desarrollo de las previsiones contenidas en el planeamiento municipal, de iniciativa, gestión y ejecución pública, con las finalidades previstas en el artículo 78 de la Ley 5/2006, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, tales como de Protección, de Infraestructuras, de Reforma Interior.

Planes Parciales de iniciativa, gestión y ejecución pública, excluyendo los que sean para uso residencial. La subvención máxima será del 80 por ciento de la cuantía base total del proyecto, hasta un máximo de 50.000 euros en el caso de los Planes Generales Municipales y de 25.000 euros en el caso de los Planes Parciales y Planes Especiales.

Los ayuntamientos beneficiarios deberán haber redactado y/o aprobado alguno de los documentos integrantes de los siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico:

Documento técnico de aprobación inicial, aprobado de acuerdo con la legislación vigente.

Elaboración del informe técnico sobre las alegaciones recibidas en el trámite de información pública y documentación técnica de aprobación provisional, aprobado de acuerdo con la legislación vigente, lo que incluye también los informes sectoriales favorables que han de ser emitidos antes de la remisión a la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja del documento para su aprobación definitiva.

Documento técnico refundido aprobado definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.

Junto con la solicitud, que se realizará a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja, deberá presentarse la certificación del acuerdo municipal adoptado por el Pleno de la Corporación o Asamblea Vecinal solicitando la subvención y el resto de la documentación requerida.