El Gobierno de La Rioja invierte más de 197.000 euros en el refuerzo de firme de la LR-324 en Arenzana de Abajo

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha dado por finalizadas las obras de refuerzo de firme y mejora de la seguridad vial en la carretera autonómica LR-324, en el tramo comprendido entre la LR-113 y la LR-136 a su paso por el término municipal de Arenzana de Abajo.

Esta intervención, que ha contado con una inversión de 197.168,52 euros, correspondiente al presupuesto de adjudicación, representa un nuevo paso en la política de mantenimiento y actualización de la red viaria regional implementada por el Ejecutivo regional durante la presente legislatura.

La obra ha sido impulsada por la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, y se enmarca dentro del ambicioso Plan de Carreteras 2024-2032.

Este plan estratégico tiene como pilar fundamental la inversión en la modernización de las infraestructuras rurales para garantizar que todos los riojanos, independientemente de su lugar de residencia y del tamaño de su municipio, dispongan de comunicaciones seguras, rápidas y eficientes que favorezcan el desarrollo local y la fijación de población en el medio rural.

La carretera LR-324, con una longitud total de actuación de 2.790 metros, presentaba un estado de deterioro avanzado en varios de sus tramos, especialmente aquellos con pavimento de triple tratamiento superficial.

Los técnicos habían detectado una rodadura muy bacheada y zonas con pérdida total de áridos que comprometían la comodidad y, lo más importante, la seguridad de los usuarios.

Los trabajos ejecutados por Ismael Andrés S.A. han consistido en una rehabilitación estructural completa.

En primer lugar, se ha procedido a la reparación de los baches existentes mediante el relleno con mezcla bituminosa, para posteriormente extender una nueva capa de rodadura de hormigón bituminoso en caliente de 5 centímetros de espesor.

Esta nueva superficie garantiza una mayor durabilidad y un mejor agarre de los vehículos, incluso en condiciones meteorológicas adversas. De forma complementaria, se ha renovado íntegramente la señalización horizontal y vertical de la vía, reponiendo elementos que habían perdido su capacidad de retrorreflexión y visibilidad.

Asimismo, se ha procedido a la elevación y adecuación de las barreras de seguridad existentes, aprovechando los postes de hincado actuales para optimizar su eficacia ante posibles salidas de vía.

COMPROMISO CON LA CONECTIVIDAD LOCAL

Esta actuación ha mejorado la conectividad entre los ejes de la LR-113 y la LR-136, facilitando el tránsito diario de los vecinos y el transporte de mercancías en la zona.

Con la finalización de la misma, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con el mantenimiento preventivo de las carreteras locales, huyendo de parches temporales y apostando por soluciones técnicas duraderas que transforman la red regional en una infraestructura del siglo XXI, preparada para los retos de la movilidad sostenible y la cohesión territorial.