Gobierno de La Rioja libera 44 aves huérfanas recuperadas a través programa de voluntariado ambiental 'Ayúdale a volar'

Suelta Colectiva De La Sexta Edición Del Programa De Voluntariado Ambiental ‘Ayúdale A Volar’ - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, ha participado hoy, 19 de agosto, junto a voluntarios y personal técnico del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Fombera, en la segunda suelta colectiva de la sexta edición del programa de voluntariado 'Ayúdale a volar', que ha permitido liberar en el pantano de La Grajera 44 ejemplares de aves.

Sáenz de Urturi ha recordado que con esta iniciativa se busca fomentar la participación ciudadana en el cuidado de crías de aves huérfanas que han caído del nido y "actualmente hay inscritos en el programa 450 voluntarios particulares, y 43 colectivos de carácter social". Durante la primera suelta, celebrada el pasado uno de julio, ya se devolvieron a la naturaleza 25 ejemplares.

"La mayoría de los voluntarios realizan sueltas individuales de las crías que tienen en acogida a medida que los ejemplares van estando listos para volver al medio natural, con ayuda del personal de la Fombera", ha explicado.

Durante esta nueva jornada participativa en La Grajera, ha continuado el director general, "se han liberado otros animales que han sido rehabilitados en el Centro de Recuperación al tratarse de especies amenazadas, rapaces o aves de gran tamaño, o por ser ejemplares que por diversas circunstancias requerían unos cuidados especiales".

En concreto, 21 ánades azulones, 6 vencejos, 4 aviones, 3 urracas, 2 cigüeñas, 2 buitres, 2 jilgueros, 1 tórtola turca, 1 gorrión, 1 cernícalo y 1 perdiz. Desde el mes de mayo y a lo largo de los meses de verano se desarrolla 'Ayúdale a volar', el programa de voluntariado para la cría de aves huérfanas que está siendo todo un éxito, tanto por la acogida y valoración de los participantes, como por los resultados obtenidos.

Entre las cinco ediciones completas celebradas hasta la fecha, los voluntarios han conseguido dar una segunda oportunidad a 520 animales, de los que cerca del 80 por ciento lograron sobrevivir y regresar al medio natural gracias a sus cuidados.

Para inscribirse en el programa hay que rellenar el formulario que aparece en la página web del Gobierno de La Rioja www.larioja.org/ayudaleavolar. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 941 291 100 Ext. 33495/33316 o escribir al correo ayudaleavolar@larioja.org.