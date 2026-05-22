El Gobierno de La Rioja organiza una jornada repleta de actividades en el Área Natural Singular de Cofín

El Gobierno de La Rioja celebra el Día de la Diversidad Biológica con una jornada de actividades en el Área Natural Singular de Cofín - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha organizado para este fin de semana una nueva programación de actividades interpretativas dentro de 'Pasea La Rioja', que en esta ocasión ponen de manera especial el foco en la biodiversidad de nuestro territorio.

El Gobierno de La Rioja ha organizado una actividad especial este sábado, 23 de mayo, que lleva por título 'Armonía con la naturaleza', y que incluye diferentes actividades que ayudarán a los participantes a descubrir la biodiversidad del Área Natural Singular de Cofín a través de una experiencia participativa y respetuosa con el entorno.

La jornada incluirá una sesión de anillamiento científico de aves, en la que se realizará la captura y liberación de las aves presentes en el entorno; actividades para conocer la importancia de los insectos polinizadores, con una pequeña demostración de captura y diferenciación de los diferentes grupos, como abejas, sírfidos y mariposas; así como una actividad de observación de la colonia de cría del Aguilucho lagunero occidental, situada en una de las mayores colonias de reproducción de la Península Ibérica.

Ese mismo sábado también se celebrará en Alfaro la actividad 'Mini ruta interpretativa: un paseo entre cigüeñas'. La propuesta comenzará en el Centro de Interpretación de 'los Sotos de Alfaro y sus Cigüeñas', donde se realizará una visita guiada para explicar la importancia de este enclave natural y conocer por qué numerosas aves visitan cada año este espacio.

La jornada concluirá con la observación de una de las colonias de cigüeña blanca más numerosas de Europa. Por su parte, el domingo, 24 de mayo, el Parque Natural de la Sierra de Cebollera acogerá el paseo interpretativo 'Agua, madera y vida que nos protege', una propuesta para descubrir la evolución y conservación de este espacio natural a través de un recorrido entre pinares y dehesas, poniendo en valor la biodiversidad del Parque Natural, la trashumancia, los usos tradicionales y la gestión sostenible del territorio.

Para más información sobre las actividades y para realizar sus respectivas reservas, las personas interesadas pueden visitar la página web https://pasea.larioja.org/actividades o contactar por teléfono llamando al 608 339 319.