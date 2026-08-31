El Gobierno de La Rioja pide al Estado retirar el modelo de financiación autonómica y negociar hasta llegar al consenso

Archivo - Alfonso Domínguez, en la rueda de prensa - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, considera "un dato más que suficiente" que 15 comunidades autónomas "independientemente de su color político" estén en contra de la reforma del sistema de financiación propuesta y "no ve mal" pedir al estado que "hasta que haya consenso" pueda haber fondos transitorios que palíen esa situación de infrafinanciación.

Alfonso Domínguez ha explicado la postura del Gobierno de La Rioja con respecto a la convocatoria -para este viernes- del Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera con el fin de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.

Como ha explicado "solo hay dos comunidades autónomas que se han mostrado favorables, Cataluña y Canarias". Esto es un dato "suficiente" para entender "que el sistema que se quiere aprobar no tiene consenso y no ha sido negociado multilateralmente entre todos".

Domínguez explica que la financiación de las comunidades autónomas "es de todos los españoles" y, por tanto, "debe hacerse por consenso de todos los representantes de todos los españoles".

El modelo que quieren aprobar "no tiene consenso ni está negociado" por lo que solicita al Estado que "lo retire" y plantee uno nuevo.

"MUY PERJUDICIAL PARA LOS RIOJANOS"

Y también lo pide en términos estrictamente riojanos porque "nuestra obligación es defender los intereses de los riojanos y este modelo es muy perjudicial para ellos. No tiene en cuenta las singularidades, el tamaño, la despoblación... y por tanto nos es perjudicial".

Además, finaliza, "no está mal" que el Estado también piense en que mientras se negocia un nuevo modelo "pueda haber fondos transitorios para todas las comunidades autónomas que palíen esa situación de infrafinanciación que sufrimos todas las comunidades autónomas hasta que se llegue a encontrar un modelo y se apruebe por consenso de todos los españoles".