El Gobierno de La Rioja pone sus recursos de emergencias y sanitarios a disposición tras el accidente de tren de Toledo

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja se pone a disposición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para prestar la colaboración que pueda precisar tras el accidente ferroviario registrado esta mañana en la localidad toledana de Urda.

El ofrecimiento incluye los medios humanos y materiales de la Subdirección General de Emergencias y del Servicio Riojano de Salud (SERIS) que puedan ser requeridos para apoyar las labores de respuesta a la emergencia y la atención a las personas afectadas.

Entre estos recursos se encuentra el Servicio de Emergencias Sanitarias 061 de La Rioja, responsable de coordinar y prestar la atención sanitaria urgente fuera del ámbito hospitalario en la comunidad autónoma.

Asimismo, el Banco de Sangre de La Rioja se pone a disposición de las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha para colaborar en el suministro de componentes sanguíneos si fuera necesario.

Esta disponibilidad cobra especial importancia ante una emergencia de estas características, en la que las transfusiones pueden resultar esenciales para la atención de los heridos.

La colaboración se concretará en función de las necesidades que trasladen las autoridades de Castilla-La Mancha y en coordinación con los responsables del dispositivo de emergencia, que determinarán los recursos de apoyo necesarios.

El Gobierno de La Rioja expresa su solidaridad con las personas afectadas y sus familias, traslada sus condolencias a los allegados de las víctimas mortales y desea una pronta recuperación a los heridos.

Asimismo, reconoce la labor de los profesionales de los servicios de emergencias, sanitarios y de seguridad que intervienen en la atención de este trágico accidente.