El Gobierno de La Rioja pone en valor el proyecto de Masco Beauty, la primera marca riojana de dermocosmética canina - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, junto al gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, y el presidente de FER Joven, Adrián Alonso, ha entregado el reconocimiento de Emprendedor del Mes a Leticia Ruiz, fundadora del proyecto empresarial Masco Beauty en La Rioja, por el talento, el esfuerzo y la capacidad de innovación mostradas en la implantación de este modelo de negocio.

León ha destacado que Masco Beauty "no es solo la primera marca riojana de dermocosmética y skincare canino, sino que también es una de las pioneras en España en crear la categoría de cuidado dermatológico natural premium para perros".

"Ha sabido identificar una necesidad específica en el mercado y generar una respuesta con valor añadido. Desde La Rioja, se pueden impulsar proyectos innovadores, especializados y con capacidad para competir en mercados nacionales e internacionales".

Es precisamente este tipo de iniciativas "las que queremos seguir acompañando desde el Gobierno de La Rioja para contribuir a una economía más competitiva, diversificada y generadora de oportunidades", ha explicado.

La consejera ha recordado que el Gobierno de La Rioja, a través del programa EmprendeRioja, "ha impulsado un plan estratégico cuyo objetivo principal sigue siendo la creación en La Rioja de iniciativas emprendedoras como esta".

PLAN EMPRENDERIOJA

Mediante el Plan EmprendeRioja, dotado de 30 millones de euros, "buscamos que todas y cada una de las personas que quieren emprender en La Rioja tengan un asesoramiento personalizado, la mejor formación e información posibles, financiación a medida, espacios para poner en marcha su iniciativa y un respaldo en la captación de negocio".

Alonso, por su parte, ha aplaudido una "propuesta de valor muy bonita, muy interesante y muy prometedora". Asimismo, ha felicitado a la emprendedora por "formar parte de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de La Rioja, un colectivo que está creciendo".

Ruiz ha recordado que Masco Beauty nació de una necesidad real: tras la quemadura de Kiwi, un teckel, en el asfalto caliente, investigó activos dermatológicos y desarrolló junto a un laboratorio profesional una crema regeneradora para las almohadillas de los animales que hoy es el producto insignia de la marca.

A partir de esa historia, ha construido una línea completa de cuidado para la piel canina, que combina ciencia dermatológica, ingredientes naturales e identidad de marca cuidada al detalle.

"He estado trabajando en este proyecto durante cinco años. Masco Beauty nació para cuidar la piel de los perros desde dentro. En este momento, con la sede en La Rioja y las ayudas que estoy recibiendo desde aquí, la idea es estar continuamente llegando a más rincones y a más dueños de perros en el mundo", ha expresado.

La marca está disponible en El Corte Inglés y en los marketplaces más punteros del sector. Además, cuenta con un ecommerce propio que se ha consolidado como principal motor de crecimiento y venta directa al cliente final. Masco Beauty ha sido reconocida en medios de referencia, como Vogue, Elle y Harper's Bazaar, y fue seleccionada en la aceleradora Lanzadera de Juan Roig, presidente de Mercadona.

FASE DE FUERTE CRECIMIENTO

Actualmente, Masco Beauty emplea a tres personas y atraviesa una fase de fuerte crecimiento, con la vista puesta en la apertura de nuevos mercados internacionales, entre ellos Latinoamérica, apoyándose en una estrategia de venta directa online, expansión selectiva por canales y lanzamiento continuo de producto.

A esta hoja de ruta, se suma un enfoque diferencial hacia el canal farmacia, posicionando sus soluciones dermatológicas como respuesta profesional a problemas reales de la piel canina y abriendo así una vía de crecimiento con alto potencial dentro del sector del cuidado animal premium.