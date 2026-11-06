El Gobierno de La Rioja presenta en Huércanos un proyecto para reducir el riesgo de inundaciones en el casco urbano del municipio - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha presentado en Huércanos el proyecto de construcción del canal de desvío del arroyo Valdulce hacia el río Yalde, en el que se está trabajando desde el Gobierno de La Rioja.

Un proyecto, ha dicho Manzanos, para "abordar de forma integral y definitiva al problema de inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del arroyo a su paso por el casco urbano ante episodios de intensas lluvias, como los registrados en 2023 y 2024".

Durante la reunión informativa, abierta a los vecinos de la localidad, la consejera estuvo acompañada por la directora general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, Isabel Vitoria, y por el alcalde de Huércanos, Roberto Varona, además de técnicos del Servicio de Gestión de Recursos Hídricos de la Consejería.

El proyecto que se está redactando contempla una modificación del trazado actual del arroyo de Valdulce que atraviesa Húercanos, mediante un desvío por el suroeste del municipio hasta su desembocadura en el río Yalde. Con esta intervención, se busca proteger y reducir el riesgo de inundaciones en el núcleo urbano.

Noemí Manzanos puso de relieve la importancia de esta actuación en materia de gestión de cauces, "que requiere de una elevada inversión, cercana a los tres millones de euros, y que tendrá un plazo de ejecución previsto de 10 meses".

Está previsto que los trabajos comiencen a principios del próximo 2027. El proyecto contempla la construcción de un canal de más de 2.300 metros de longitud, así como dos pasos para mantener la continuidad de las carreteras autonómicas LR-427 y LR-321.

El canal tendrá una anchura de 15 metros en su base y un talud de 1/3, con protección de escollera al pie y tratamiento mediante hidrosiembra para garantizar su integración paisajística y estabilidad.

La Consejería, además de contar con la colaboración del Ayuntamiento de Huércanos, dispone de las autorizaciones necesarias por parte de otras administraciones competentes afectadas como la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Dirección General de Infraestructuras.