El Gobierno de La Rioja propone 36 actividades y 900 plazas gratuitas dentro de 'Pasea La Rioja'

'Pasea La Rioja'estival - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, ha presentado la programación de verano de 'Pasea La Rioja' que ofrecerá 36 actividades y cerca de 900 plazas en la nueva temporada que se desarrollará entre el 4 de julio y el 27 de septiembre, "reforzando el compromiso de acercar la educación ambiental a todos los públicos y, especialmente, a los espacios naturales protegidos de La Rioja", ha señalado.

Bajo el lema 'Paisajes a la sombra', ha detallado Sáenz de Urturi, la campaña propone una mirada distinta al periodo estival. "El programa pone el foco en aquellos lugares que en esta época del año ofrecen refugio frente al calor: cuevas, bosques, riberas, enclaves de montaña y también espacios de memoria y uso tradicional que forman parte del patrimonio natural y cultural de La Rioja".

De este modo, se invita a recorrer paisajes que a menudo permanecen en un segundo plano, ya sea por su menor visibilidad, por el paso del tiempo o por las transformaciones sufridas a lo largo de los años, pero que continúan conservando un extraordinario valor ambiental, histórico y emocional. Esta edición incorpora importantes novedades para adaptarse a las condiciones climatológicas y mejorar la experiencia de los participantes.

El director general ha explicado que "buena parte de las actividades se han programado en horario de tarde, atardecer o incluso en formato nocturno, con el objetivo de evitar las horas de mayor calor y ofrecer nuevas lecturas del paisaje". También se ha priorizado el diseño de recorridos en entornos fluviales y zonas de sombra natural, así como la ampliación de días de actividad, "incorporando los viernes en julio y los jueves y viernes durante agosto, de forma que la programación se ajuste mejor a los periodos vacacionales", ha destacado Sáenz de Urturi.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS Y NUEVOS FORMATOS

Con actividades de dificultad baja a media, las propuestas de 'Pasea La Rioja' se adaptan a los distintos perfiles de público en función de su temática, incluyendo opciones especialmente pensadas para las familias y otras dirigidas más para adultos.

En este sentido, se mantienen los paseos interpretativos que son la esencia del programa. Además, continúan iniciativas consolidadas de ediciones anteriores como el ciclo de 'Paisaje en 3D', que contribuye a poner en valor la Red de Senderos de La Rioja, mientras que las marchas nocturnas permiten acercarse de una forma diferente al territorio y disfrutar de sus paisajes, con propuestas como la 'Marcha nocturna: subida a la Fonfría' y la 'Marcha nocturna La Pineda'.

Junto a estas iniciativas, la programación incorpora nuevas propuestas desarrolladas en colaboración con entidades, asociaciones y empresas del territorio, con el objetivo de visibilizar el trabajo conjunto que se realiza en torno a la divulgación ambiental.

Entre ellas destacan actividades centradas en el patrimonio paleontológico; la biodiversidad de los espacios naturales; el conocimiento de la flora y la fauna; la divulgación del proyecto Life Humedales, relacionado con los humedales de altura; así como la exploración del valor natural y etnográfico de la región, con iniciativas como la actividad desarrollada en Villarroya.

ACTIVIDADES POR ESPACIOS NATURALES

En el Parque Natural de la Sierra de Cebollera el programa incluye distintos paseos interpretativos de índole etnográfica como 'A la sombra de las majadas' y 'La sierra con mirada de mujer'; así como 'Ra, camino del agua', centrado en las cuencas altas y las cascadas del entorno, que se ofertará en varias ocasiones este verano.

En las áreas recreativas, especialmente en el Achichuelo, se proponen 'Naturaleza ante tus ojos', una acción espontánea sin reserva previa, y 'Mójate por Cebollera', un paseo guiado junto al río hasta La Blanca. El público senderista puede elegir la 'Marcha Nocturna a la Pineda' y la 'Subida al Castillo de Vinuesa'.

Asimismo, Cebollera incorpora dos talleres creativos al aire libre: 'El bosque habitado', dirigido a público familiar y centrado en la creación de intervenciones de Land Art, y 'La voz del bosque', un taller de escritura creativa para público adulto a través de haikus que invitan a reflexionar sobre el papel de los bosques y nuestra relación con ellos.

Además, en el Alto Najerilla se ofrecerán las actividades 'Brieva, a contracorriente' y la ruta 'Paisaje en 3D en Viniegra de Abajo', mientras que, en la Reserva Natural de los Sotos del Ebro en Alfaro, se propone el paseo sonoro 'Un atardecer de sonidos y sombras', 'Ebro, una historia de convivencia' y la 'Mini-ruta interpretativa: un paseo entre cigüeñas', de carácter más familiar.

En la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama se celebra el programa 'Noches Estrelladas', con observaciones astronómicas en varios municipios reconocidos como Destino Turístico Starlight. Además, dos de las jornadas se complementarán con el paseo 'Sendas de otras luces' en los municipios de Ajamil de Cameros y Santa Engracia del Jubera.

Pasea La Rioja' incorpora 9 nuevas actividades temáticas desarrolladas con la colaboración de entidades, asociaciones y empresas

LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN, PROTAGONISTAS

La programación de verano también tiene cabida en los Centros de Interpretación de los espacios naturales riojanos, lugares de referencia para comprender la historia de cada territorio.

Con el objetivo de fomentar su conocimiento y visita, se mantiene la propuesta bajo el título 'Historias de...', que invita a descubrir estos espacios a través de las vivencias y recuerdos de las personas que habitaron estos lugares.

A través de visitas guiadas y relatos construidos en torno a los objetos expuestos, la propuesta busca conectar a los visitantes con la memoria colectiva de cada territorio y poner en valor las historias cotidianas que han dado forma a estos paisajes.

Esta iniciativa se materializa en tres propuestas: 'Historias de la Sierra', en el Museo Etnográfico de San Andrés de Cameros; 'Historias de la Trashumancia', en el Centro de Interpretación de la Trashumancia de la Venta de Piqueras; e 'Historias del Alto Najerilla', en la Casa del Maestro de Ventrosa de la Sierra.

Como novedad en el Centro de Interpretación del Parque de Cebollera, se presenta la serie 'Natura [lista]', que combina educación ambiental, reutilización creativa y ciencia de campo. La iniciativa propone preparar la lista de materiales necesarios para iniciarse en la observación de la naturaleza, tales como un cuaderno de campo o una bolsa elaborada a partir de ropa en desuso, para después utilizarlos en el propio recorrido por el Parque.

La serie se articula en tres actividades, 'No sin mi tote bag', 'Bitácora de Cebollera' y 'Micro-aventura', las cuales pueden realizarse de forma independiente, pero que en conjunto configuran un itinerario progresivo en el que cada elemento creado se convierte en herramienta para la siguiente experiencia.

Ignacio Sáenz de Urturi ha recordado que durante la temporada estival se amplían los horarios de apertura de los centros de interpretación. El Centro de 'Los Sotos de Alfaro y sus Cigüeñas' permanecerá abierto de miércoles a domingo y festivos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Por su parte, el Centro de Interpretación del Parque Natural de la Sierra de Cebollera lo hará del 1 de julio al 31 de agosto, de martes a domingo y festivos de 9:00 a 14:00 horas, ampliando además su atención los viernes y sábados por la tarde, de 17:00 a 19:00 horas.

La información detallada de todas las actividades relativa a fechas, horarios, puntos de encuentro, tipo de recorrido y recomendaciones está disponible en la web https://pasea.larioja.org/ donde ya se puede realizar la reserva gratuita de las actividades, pero requieren reserva previa. También se pueden resolver dudas a través del teléfono 608 33 93 19.