El Gobierno de La Rioja rinde homenaje al logroñés Rafael Azcona con una programación especial en la Filmoteca - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Filmoteca Rafael Azcona, dedica la programación de diciembre al guionista logroñés que le da nombre en un homenaje que sirve como adelanto del centenario de su nacimiento, que se celebrará en 2026.

El ciclo, organizado con la colaboración de la distribuidora Avalon, permitirá disfrutar en pantalla grande de una selección de títulos esenciales de su filmografía, recientemente digitalizados por esta distribuidora con motivo del aniversario.

Gracias a este trabajo de recuperación y restauración, La Rioja será la primera comunidad en proyectar estas versiones remasterizadas, una oportunidad única para revisitar el legado de un autor fundamental del cine español.

Nacido en Logroño en 1926, Rafael Azcona Fernández dejó una huella profunda en la historia del cine a través de guiones que reflejan, con ironía y lucidez, la sociedad española del siglo XX. Desde sus primeras colaboraciones con Luis García Berlanga hasta sus trabajos junto a Carlos Saura, Fernando Trueba o José Luis Cuerda, Azcona supo retratar la ternura y el absurdo de la condición humana con un estilo inconfundible.

'100 ANIVERSARIO AZCONA'

La programación especial '100 Aniversario Azcona' ofrece, a lo largo del mes de diciembre, un recorrido por distintas etapas de su carrera. El ciclo se abre el martes 2 de diciembre con 'Peppermint Frappé' (Carlos Saura, 1967), una historia de obsesión y deseo protagonizada por José Luis López Vázquez y Geraldine Chaplin que obtuvo el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Le seguirá 'Mi hija Hildegart' (Fernando Fernán Gómez, 1977), el retrato trágico de una madre que modela a su hija como símbolo de liberación femenina y termina destruyéndola, interpretada por Amparo Soler Leal.

El martes 9 de diciembre se proyectará 'El año de las luces' (Fernando Trueba, 1986), una mirada a la posguerra desde la inocencia adolescente que valió a Trueba el Oso de Plata en Berlín. La semana siguiente, el miércoles 10, será el turno de 'Tranvía a la Malvarrosa' (José Luis García Sánchez, 1997), adaptación de la novela de Manuel Vicent que muestra el despertar sentimental de un joven en la Valencia de los años cincuenta.

El ciclo continúa el martes 16 de diciembre con 'La lengua de las mariposas' (José Luis Cuerda, 1999), una de las obras más queridas del cine español reciente, que refleja la amistad entre un maestro republicano y su alumno en los meses previos a la Guerra Civil. Finalmente, el miércoles 17, la programación se cierra con 'Plácido' (Luis García Berlanga, 1961), una sátira social de espíritu navideño, nominada al Oscar, que ejemplifica como pocas la visión crítica y a la vez compasiva de Azcona sobre la sociedad de su tiempo.

Todas las proyecciones comienzan a las 19,30 horas, los martes y miércoles de diciembre, y tienen un precio de 2,5 euros (2 euros con carnet joven). Es posible adquirir las entradas con carácter anticipado en la web https://www.larioja.org/cultura/ o en la taquilla de la sala Gonzalo de Berceo desde una hora antes del comienzo de la sesión.

Con esta propuesta, el Gobierno de La Rioja y la Filmoteca Rafael Azcona inician la conmemoración del centenario de uno de los creadores más universales nacidos en la región, reivindicando su humor, su inteligencia y su mirada sobre la vida.