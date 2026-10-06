El Gobierno de La Rioja superó en 7,8 millones de euros la inversión prevista en refuerzos de firme

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LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja triplicó la inversión prevista en obras de refuerzo de firme durante el año 2025, con una cuantía que superó en 7.856.635,77 euros lo presupuestado para todo el ejercicio.

Este incremento del 198 %, hasta llegar a los 11.825.875,97 euros, es uno de los principales datos que se extraen del informe de seguimiento del Plan Regional de Carreteras 2024-2032 que ha sido presentado durante la reunión del Consejo de Gobierno de este martes, día 6, por parte de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación.

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha explicado que en el informe se destaca el notable incremento de las inversiones ejecutadas en el capítulo de rehabilitaciones de pavimento con el objetivo de evitar el colapso en diferentes tramos de la red de carreteras. En total se han ejecutado nueve actuaciones diferentes que han tenido como consecuencia una mejora significativa de la conectividad y de la seguridad vial en nuestro territorio.

Otro de los datos reseñables es que la inversión real en materia de infraestructuras creció un 19,5 % (5,68 millones de euros en términos absolutos) en comparación con lo previsto para el año 2025. Durante esta anualidad se realizaron actuaciones viales por un valor total de 34.791.326,60 euros.

Tras este elevado grado de ejecución presupuestaria, el informe también apunta a las inversiones realizadas por el Gobierno de La Rioja en la ejecución de carriles ciclopeatonales en el área metropolitana de Logroño. Así, la Dirección General de Infraestructuras destinó 3,4 millones de euros más de los presupuestado durante el pasado año en actuaciones de movilidad sostenible.

Por programas, la partida más importante se destinó a obras en medio urbano, conservación ordinaria y seguridad vial, con un total de 27.928.556,74 euros. Le siguieron los proyectos de construcción, acondicionamientos, ensanches y mejoras de la red, cuya inversión final se situó en 6.285.076,41 euros. Por último, se detalla una partida de 577.693,45 euros en actuaciones preparatorias del Plan de Carreteras.

Entre las actuaciones más importantes del año 2025 figuran las obras de ensanche impulsadas en los corredores del valle del río Najerilla (carretera LR-113, tramos entre el límite de la provincia de Burgos y Canales, y entre Canales y Villavelayo); en el valle del río Leza (LR-250 entre Jalón y Laguna de Cameros), y en la carretera LR-269, en el tramo comprendido entre Ausejo y Alcanadre.