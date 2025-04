El Gobierno de La Rioja valora de forma positiva la acogida de las actividades por el Día Internacional de la Mujer

LOGROÑO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja valora el "éxito de acogida y participación" en las actividades organizadas a través de la Subdirección General de Igualdad de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, con motivo del Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión la programación ha hecho especial hincapié en reivindicar y visibilizar el papel de las mujeres de avanzada edad.

En concreto, más de 2.500 personas han participado en las diferentes actividades programadas en relación al 8M entre las que destacan las visitas a las exposiciones, tanto a la muestra itinerante 'Mujeres emprendedoras en La Rioja' que se ha podido disfrutar en Briones, Nájera, Pradejón o el Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo; como a la exposición efímera 'Del delantal de la abuela al delantal de papá', que todavía puede verse, hasta el 5 de mayo, en la Concha del Espolón de Logroño.

Por su parte, la charla-coloquio 'Mujer, deporte y discapacidad', que tuvo lugar el 24 de marzo en el IES Práxedes Matero Sagasta a cargo de la atleta paraolímpica Adiaratou Iglesias, contó con la participación de 223 personas, principalmente estudiantes del I.E.S. Sagasta, I.E.S. D'Elhuyar, CEIP Duquesa de la Victoria y el Colegio Purísima Concepción (Adoratrices), además de usuarios de ASPACE Rioja, ONCE la Rioja y Relevo Paralímpico La Rioja.

También ha tenido gran aceptación la proyección 'Cortos en femenino', el pasado 6 de marzo en la Sala Gonzalo de Berceo, con la intervención de Chus Fenero, secretaria de TRAMA y coordinadora de Muestras y Festivales de cine, video y multimedia realizados por mujeres. En total asistieron alrededor de 200 personas en tiempo récord.

Como novedad, en esta edición, se han organizado unas jornadas de sensibilización sobre corresponsabilidad y masculinidades igualitarias como prevención de violencia machista en el Centro Penitenciario de Logroño.

En ambas jornadas intervino Unai Zabaleta Aldaz, Sociólogo y experto en igualdad de Mujeres y Hombres, técnico de proyectos y formador en materia de igualdad y masculinidades en Navarra, País Vasco y La Rioja. En total, participaron 150 personas.

Otra actividad con gran aceptación ha sido las catas por la igualdad 'Por nosotras', dirigidas por mujeres en Logroño, Nájera y Arnedo. Una cita que se ha celebrado por segundo año consecutivo y cuyos asistentes ya han manifestado su interés de repetir el año que viene.

Además, un total 30 escolares riojanos participaron en el concurso de dibujo 'Por la Igualdad'. En esta edición, el tema del concurso ha sido 'Nuestras mujeres, nuestras referentes'.

Además, del 7 de marzo al 21 de marzo, cientos de personas han podido visualizar un vídeo realizado para esta ocasión con testimonios de mujeres riojanas (disponible en la web de Igualdad del Gobierno de La Rioja). Se ha podido ver en todos los Centros de Participación Activa (hay unos 40.000 socios) y pantallas del IRJ (C/ Muro Francisco de la Mata,8), Ayuntamiento de Logroño (Hall /Plaza del 010), Hall edificio La Bene (C/ Marqués de Murrieta,76), Hospital Universitario San Pedro (C/ Piqueras, 98) o el Hospital Calahorra.

En La Rioja, según las últimas cifras de población publicadas por el Instituto de Estadística de La Rioja a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2024, residen 164.205 mujeres, de ellas 39.617 tienen más de 65 años.