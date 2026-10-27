El Gobierno riojano asegura que "en todas sus áreas lo que hace es cumplir con la legislación que tenemos delante"

El portavoz y consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, informa de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno. - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha asegurado que el Ejecutivo regional "en todas sus áreas, y también en el Servicio Riojano de Salud, lo que hace es cumplir con la legislación que tenemos delante".

"Llevamos tres años todos los responsables de Función Pública de todas las comunidades autónomas exigiendo al Estado que modifique una legislación que provoca estas consecuencias; tenemos una legislación muy estricta que determina que el personal temporal, no fijo, no puede permanecer más de tres años al servicio de una misma administración pública, que lo que hace es provocar consecuencias no solo en el ámbito sanitario, sino también en la prestación de todos los servicios públicos", ha añadido el también consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital.

Ha sido en la comparecencia de prensa tras el Consejo de Gobierno, preguntado por los periodistas acerca de las críticas del PSOE y de sindicatos por el "caos organizativos" en el Servicio Riojano de Salud. Domínguez ha iniciado su respuesta recordando que "esta sala de prensa no se suele entrar en diálogo con las expresiones que realizan los partidos políticos en sus gradas de prensa, ya que consideramos que aquí hacemos información institucional".

No obstante, ha señalado que "los funcionarios públicos tienen que tener estabilidad y por eso estamos de acuerdo con una política de reducción de la temporalidad en los servicios públicos de nuestro país, pero no estamos de acuerdo en el hecho de tener que perder efectivos cuando no se ha podido conseguir que una plaza sea estable y por eso le pedimos al Estado que modifique esa legislación".

Con ello, ha apuntado que "mientras la legislación no se modifica, lo que sí podemos hacer en esta comunidad autónoma es asegurarnos de que se refuerza el personal que presta servicios en nuestros distintos servicios públicos".

Ante esto, Domínguez ha destacado que en La Rioja "tenemos más profesionales médicos en el Servicio Riojano de Salud que hace tres años, tenemos más profesionales de la enfermería en el Servicio de la Organización de Salud que hace tres años, y más docentes en la Consejería de Educación que hace tres años". "Podemos tener más profesionales que presten mejores servicios", ha finalizado el portavoz del Gobierno.