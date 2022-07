El Gobierno riojano colabora por tercer año con el premio SET LA RIOJA, con la actriz Mabel del Pozo como embajadora

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de su gestora de cine La Rioja Film Commission, dependiente de la Dirección General de Turismo, y el festival de cortometrajes Notodofilmfest vuelven a colaborar en la vigésima edición del certamen con una nueva edición del premio SET LA RIOJA.

Una categoría especial que en esta tercera edición del galardón cuenta como embajadora con la actriz riojana Mabel del Pozo que, además, para dar visibilidad y poner de manifiesto las infinitas posibilidades de La Rioja como espacio de rodaje de cine, así como para impulsar la imagen del festival, presentará un cortometraje inédito grabado este pasado fin de semana por ella misma en la región, concretamente en los municipios de Fuenmayor y El Rasillo.

En colaboración con el prestigioso festival Notodofilmfest, creado en 2001 por la productora "La Fábrica" a partir de una idea original de Javier Fesser y que ya es reconocido como el certamen de referencia del cine en Internet, el Gobierno de La Rioja manifiesta un año más su apoyo e impulso a los creadores audiovisuales a través de un medio como internet con el premio SET LA RIOJA.

Además, mediante la participación en esta iniciativa en el ámbito cinematográfico, el Ejecutivo regional fortalece su apuesta por la enorme diversidad de escenarios de rodaje que ofrece este territorio, con una riqueza de recursos naturales, patrimoniales y culturales capaces de inspirar a cualquier proyecto audiovisual; paisajes asombrosos y montañas cubiertas de flora y fauna única que ponen a La Rioja como el destino atractivo diferenciador para grabar.

La convocatoria para concurrir al premio SET LA RIOJA se abrirá próximamente y podrán participar todos los cortometrajes inéditos, que tengan un máximo de tres minutos y medio de duración, rodados en la región. De esta manera, el Gobierno de La Rioja y el Festival invitarán a rodar cortometrajes durante el verano, en la enorme diversidad de localizaciones que ofrece el territorio, y que podrán ser presentados través de www.notodofilmfest.com

MABEL DEL POZO.

Riojana nacida en Logroño, desde muy jovencita practicó teatro a través del grupo regional "La Garnacha" y ompletó sus estudios de artes escénicas en el Teatro de Ángel Gutiérrez, en el Laboratorio de William Layton y en la Escuela de Interpretación de Cristina Rota.

Ha participado en obras teatrales como Sfogato, Las Horas Vacías, Doña Rosita La Soltera, El curioso incidente del perro a medianoche, Famélica, Trainspotting o La Máquina de abrazar, entre otras muchas.

Desde el año 2019, Del Pozo dirige las Crónicas Najerenses, siendo la primera mujer en ponerse al frente de este espectáculo que este año cumplirá su edición número 54. Como directora y dramaturga ha creado, además, espectáculos como Recordis, Calígula debe Morir, y próximamente estrenará Hace Frío en Moscú.

En el ámbito audiovisual ha trabajado en series como Tú también lo harías, Por H o por B, in From the Cold o White Lines en Netflix, Hit, Acacias 38, Servir y Proteger, Gran Reserva o Edelweiss en TVE, Antidisturbios en Movistar, Muñecas en Amazon o la serie de televisión Hospital Central.

Completa su aportación audiovisual con la participación en Las Leyes de la Frontera, The Camino, Cerdita, Seis puntos sobre Emma, Dentro del Día Therion o Próxima Estación. En su palmarés de galardones cuenta con Premio Helen Hayes 2016 a Mejor Actriz protagonista por "Yerma" o el Premio a los méritos culturales en La Rioja, Promecal 2021.

LA RIOJA FILM COMMISSION.

La Rioja Film Commission es la gestora de cine creada en 2018 por el Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de Turismo para facilitar rodajes en diferentes escenarios, espacios y localidades riojanas y apoyar a las empresas y profesionales de la industria audiovisual en la logística de sus producciones.

Los profesionales (fotógrafos, publicistas, productores, localizadores...) que elijan La Rioja como destino para sus proyectos, cuentan con servicios gratuitos de información, asesoramiento, optimización de recursos y tramitación de permisos.

La entidad sirve de enlace entre el Gobierno de La Rioja, las administraciones públicas y particulares, y la industria del audiovisual.

En sus tres años de trabajo, La Rioja Film Commission ha logrado atraer y asesorar más de 100 rodajes de producciones audiovisuales en la región entre cortometrajes, documentales, publicitarios, series de ficción, programas de televisión o videoclips, entre otros.

En concreto, destaca la labor realizada por La Rioja Film Commission el pasado año 2021 en el que ha atendido y coordinado cerca de 35 rodajes.

Además, desde el Gobierno de La Rioja se han respaldado acciones como la convocatoria de la segunda edición del concurso de cortometrajes La Rioja de Cine; la primera acción formativa de La Rioja Film Commission, el curso "La odisea de producir"; el rodaje del videoclip de Soleá Morente dirigido por el riojano Juanma Carrillo; la convocatoria del II Premio SET La Rioja que cuenta con la actriz Aura Garrido como embajadora; el apoyo a proyectos como el premiado cortometraje "Alegrías riojanas" del director riojano César Velasco Broca ganador en la segunda edición del evento Focus WiP del Short Film Corner del Festival de Cannes o la participación en reconocidos foros como FITUR Screen, al que por primera vez La Rioja Film Commission acudió con su propio stand, el Conecta Fiction de Pamplona, el Festival de Cine de San Sebastián o las IX Jornadas de Cine Publicitario y la primera edición del evento Shooting Locations Marketplace de Valladolid.

Una programación que, en este año 2022, ha tenido continuidad con la convocatoria de la tercera edición del concurso de cortometrajes La Rioja de Cine; la segunda acción formativa 'The Full Team', la colaboración para que una mini serie publicitaria dirigida por el reconocido cineasta Rodrigo Cortés se rodara en la región; así como diversos viajes con localizadores especializados para dar a conocer la extensa y variada oferta de localizaciones que acoge el territorio como lugar de rodaje cinematográfico.

Además, la gestora de cine del Ejecutivo regional ha acudido al 25 Festival de Málaga y ha iniciado el proyecto piloto 'Aprende de cine' destinado a acercar a las aulas las actividades audiovisuales impulsadas por la gestora de cine del Ejecutivo, La Rioja Film Commission.