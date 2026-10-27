El Gobierno riojano destaca el trabajo "sobresaliente" de Galiana y Garrido al renunciar a sus cargos

El consejero de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja es Alberto Galiana, y el director general de Fondos Europeos y Relaciones con la Unión Europea, Jesús Ángel Garrido - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha informado que el Ejecutivo regional ha aceptado las renuncias del consejero de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja es Alberto Galiana, y del director general de Fondos Europeos y Relaciones con la Unión Europea, Jesús Ángel Garrido. Ambas han venido propiciadas por su inclusión en las listas al Congreso por el PP de La Rioja.

Ha destacado de manera "sobresaliente" el trabajo desarrollado por ambos durante los tres años de legislatura para "la consecución de los objetivos que el presidente les encomendó cuando se inició esta legislatura".

En el caso de Galiana, Domínguez ha recordado que "cuando tomó posesión de la legislatura lo hizo en un momento muy convulso; en un momento en el que se producían además también movilizaciones y cierta pérdida de los estándares de convivencia en nuestro sistema educativo", y lo que hizo "es garantizar ese valor más sagrado que tiene la educación, que tiene la comunidad educativa que es la convivencia, el reforzamiento de la autoridad del profesor y también la introducción de determinadas naturas como lengua y matemáticas que nos permitan reforzar la calidad de la educación".

Además, ha señalado que al frente de Educación "ha conseguido dos objetivos estratégicos verdaderamente ambiciosos que hace unos años hubieran sido calificados como imposibles como son la gratuidad de la educación desde los cero años hasta la universidad de todos nuestros alumnos".

El otro, ha resaltado Domínguez, en colaboración con el ámbito sanitario y con la Universidad de La Rioja, "la implantación del grado de Medicina en esta comunidad autónoma que ya tiene alumnos, que ya se está desarrollando en las aulas de la Universidad de La Rioja, además de grandes avances en materia de políticas de empleo, situándonos como una comunidad autónoma líder en materia de desempleo en nuestra comunidad".

ACTIVIDAD REMARCABLE

En el caso de Garrido, ha puesto en valor la actividad "remarcable" llevada a cabo por el mismo en las áreas enconmedadas en esta legislatura, como la gestión de fondos europeos y política fiscal, que "son dos políticas que son nucleares de la política económica que quería desarrollar este Gobierno".

En materia de fondos europeos, Jesús Ángel Garrido -ha destacado Domínguez- se encontró con una comunidad autónoma que estaba en la cola de la ejecución de los fondos y con un mecanismo de gobernanza verdaderamente complejo, inentendible a veces para los propios funcionarios".

Con ello "racionalizó nuestro sistema de gobernanza de fondos europeos e impulsó el despliegue de la ejecución de fondos en todas las áreas del gobierno hasta el punto de que ahora estamos a la cabeza de la ejecución de fondos europeos y más en aquellas áreas más estratégicas que definió el presidente Gonzalo Capellán en el inicio de la legislatura, como la vivienda, los servicios sociales, el turismo o la digitalización.

Y en materia fiscal, ha destacado Domínguez que Garrido, en materia fiscal "fue el impulsor de las 14 rebajas de impuestos que nos han colocado como la segunda comunidad autónoma más competitiva desde el punto de vista fiscal y además ha tenido una verdadera obsesión por mejorar y por hacer más simple el ejercicio de nuestras obligaciones fiscales a todos los ciudadanos", sin olvidar la deflactación de la tarifa del IRPF que "supondrá la reducción de la renta para los riojanos en 2027".

Para concluir, el portavoz del Gobierno ha recordado que el cargo de consejero de Educación, Formación y Empleo, lo asumirá el actual viceconsejero de Educación, Universidades y FP, Miguel Ángel Fernández Torroba, mientras que el Garrido se informará próximamente, una vez que

"la legislación de nuestra comunidad garantiza la continuidad a través de la sustitución, a través de firma y otro tipo de técnicas administrativas".