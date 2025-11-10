Gobierno riojano destina 230.000 euros a mejorar cuarteles de la Guardia Civil en Haro, Ezcaray, Aldeanueva y Nalda

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha firmado un convenio con el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, para financiar obras de conservación, reparación y mejora en varios acuartelamientos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El acuerdo, rubricado por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín y la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo Sastre, tiene por objeto mejorar las condiciones de vida y trabajo de los miembros de la Guardia Civil, así como modernizar las instalaciones donde los agentes prestan servicio, con una aportación del Gobierno de La Rioja de 230.000 euros con cargo al presupuesto de 2025.

Por parte del Gobierno de La Rioja con este convenio se contribuye a reconocer y apoyar la labor esencial que desarrollan en toda la Comunidad las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en concreto, la Guardia Civil, especialmente en el medio rural, donde su presencia garantiza la seguridad, la cohesión territorial y el bienestar de nuestros vecinos.

En ese sentido, estas inversiones permitirán dotar a los agentes de entornos más seguros y confortables, al tiempo que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias que residen en los acuartelamientos. Este convenio promueve y optimiza el patrimonio de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de La Rioja y la del patrimonio inmobiliario municipal que se ocupa en régimen de alquiler.

Para el Gobierno de La Rioja este convenio es una muestra más de la necesaria cooperación entre administraciones para dar respuesta a las necesidades de nuestros pueblos y garantizar servicios públicos de calidad en todo el territorio.

El Ejecutivo riojano mantiene así su compromiso de reforzar la seguridad ciudadana, apoyar a los profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y mejorar los equipamientos públicos en el conjunto de la región.

COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y EL MEDIO RURAL.

Las actuaciones previstas en el marco del convenio se desarrollarán en los acuartelamientos de Haro, Ezcaray, Aldeanueva de Ebro y Nalda, con una inversión global de 223.230 euros destinada a obras de mejora, conservación y modernización de las instalaciones, con especial impulso en la mejora de la eficiencia energética y la habitabilidad de las dependencias y viviendas.

En concreto, en Haro se acometerá la sustitución del vallado perimetral del acuartelamiento y la reforma de las dependencias del Equipo Viogen, unidad especializada en la atención a víctimas de violencia de género, con una inversión conjunta de 80.429 euros.

En Ezcaray, las obras de mejora, que consistirán en la sustitución de la red de distribución de agua (47.825,76 euro), beneficiarán al GREIM (Grupo de Rescate en Montaña) y a la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA).

Mientras que en Aldeanueva de Ebro se procederá a la renovación de las ventanas en las dependencias oficiales y en los pabellones de vivienda (46.581,54 euro).

Por su parte, en el municipio de Nalda se reformarán el acceso, la sala de calderas y las puertas de las viviendas del acuartelamiento (48.393,28 euro), contribuyendo a modernizar instalaciones y favorecer la estabilidad de las plantillas en el medio rural.