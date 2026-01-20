El Gobierno riojano destinará 2,8 millones de euros a la publicidad institucional

Campaña de acogida familiar del Gobierno de La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan de Publicidad Institucional de 2026, que contará con un presupuesto de 2,8 millones de euros para el desarrollo de 84 campañas institucionales.

Tal y como ha informado el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, en rueda de prensa, de las 84 campañas previstas 49 corresponden a publicidad convencional y 35 a redes sociales. Además, 73 pertenecen a los órganos de la Administración General y once a entes del sector público.

En cuanto a la consignación de fondos por consejerías, Salud y Servicios Sociales tiene el mayor presupuesto (279.200 euros). Le siguen Hacienda (190.500); Cultura, Turismo, Deporte y Juventud (166.800 euros); Educación y Empleo (120.000 euros); Economía (115.200 euros); Agricultura (98.100 euros) y Política Local (90.200 euros).

La Oficina del Presidente, con 40.000 euros, repite la dotación del Plan 2025.

Si a la partida de Economía se suma la de la ADER, la inversión en difusión de acciones que persiguen fortalecer el crecimiento de la economía y el apoyo al tejido productivo y de los profesionales autónomos asciende a 183.200 euros.

Por otro lado, a la promoción del turismo se destinará 1,5 millones de euros

En términos relativos, el mayor peso inversor recae en Salud (25,38 por ciento); seguida de Hacienda (17,32 por ciento); Cultura (15,16 por ciento); Educación y Empleo (10,91 por ciento); Economía (10,47 por ciento); Agricultura (8,92 por ciento); Política Local (8,2 por ciento) y la Oficina del Presidente (3,64 por ciento).

Por número de iniciativas publicitarias, Salud ocupa el primer lugar con 22 campañas. Le siguen Cultura (quince), Agricultura (once), Hacienda (diez), Economía y Política Local (ambas con cinco), Educación y Empleo (cuatro) y la Oficina del Presidente (una, para el Día de La Rioja).

Además de las campañas propiamente dichas, el Plan de Publicidad Institucional de 2026 también destina 360.000 euros a patrocinios y 200.000 euros a creatividad (50.000 euros más que lo programado en 2025), lo que eleva el montante total de la planificación de este ejercicio a 3,3 millones de euros.

Este plan de publicidad institucional será remitido al Parlamento y Domínguez comparecerá en él para informar del mismo. Además, será colgado en la web del Gobierno de La Rioja para que pueda ser consultado por todos los ciudadanos.