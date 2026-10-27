El Gobierno riojano felicita a Luis de la Fuente, ganador del trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador de la temporada

Archivo - El seleccionador español, Luis de la Fuente - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha felicitado al riojano Luis de la Fuente que ayer obtuvo en la Gala del Balón de Oro de Londres, el trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador de la temporada 2025-2026. Ha puesto en valor que "además de ser el mejor entrenador, lo es también desde el punto de vista de los valores y los principios que son tan riojanos y que él los hace embajador por todo el mundo".

De la Fuente ganó por primera vez este prestigioso premio en reconocimiento a su trabajo en la selección española, campeona del mundo el pasado verano, un éxito que suma, además, a la Eurocopa y la Liga de Naciones logradas también bajo la batuta del riojano.

Además, con De la Fuente al frente, España ha conseguido en 2026 convertirse en la selección que encadena más partidos seguidos sin perder en toda la historia con 42, además con once victorias consecutivas, unos logros que le convertían en el gran favorito por delante de Luis Enrique, vigente campeón del trofeo y que volvió a liderar al PSG a la conquista de la Liga de Campeones, de Mikel Arteta, que hizo al Arsenal ganar la Premier por primera vez desde 2004, de Unai Emery, campeón de la Liga Europa con el Aston Villa, y Vincent Kompany, ganador del triplete en Alemania con el Bayern.

"Recibir este premio es un auténtico honor y el estar entre los nominados ya era un premio, me sentía ya muy feliz. Quiero también felicitar al resto de nominados, porque han hecho méritos más que suficientes para estar también hoy aquí conmigo recibiendo este premio", apuntó De la Fuente tras recibir el premio de manos de Rafa Benítez.

El riojano dejó claro que este premio "no es individual". "Lo entiendo como un premio de un colectivo, de un gran equipo, de unos jugadores; es un honor entrenaros. Tengo un cuerpo técnico maravilloso, el mejor del mundo y unos colaboradores a otros niveles exactamente igual", indicó.

"Quiero dar las gracias a la Real Federación Española de Fútbol, a nuestro presidente Rafael Louzán, a nuestro director deportivo Aitor Karanka, a todos los trabajadores de la RFEF por darnos esa tranquilidad y seguridad y con para poder desarrollar este proyecto. Y por supuesto también a mi agencia y a mi familia, a los que están y a los que no están, hoy me acuerdo especialmente de mis padres y mi hermano", prosiguió.

De la Fuente recordó que "el fútbol, como la vida, enseña que el éxito nunca es definitivo sino una consecuencia del trabajo diario y de la pasión y la capacidad de seguir aprendiendo". "Por eso, este premio no lo entiendo como una meta alcanzada, sino como una motivación para seguir mejorando y creciendo", subrayó.

"Termino con una reflexión de Marco Aurelio, que decía que el éxito individual nos hace visibles, el trabajo en equipo nos hace invencibles. Los logros individuales son siempre el reflejo de un esfuerzo colectivo, y este es el que nos hace avanzar en la dirección correcta", resaltó el de Haro.

Finalmente, consideró que "el secreto es contar con unos futbolistas muy generosos". "Este es un éxito de ellos porque son los auténticos artífices de la consecución de estos objetivos. Soy un privilegiado de tener un equipo al que dirigir con esta calidad, en lo profesional y en lo humano", sentenció.