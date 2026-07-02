El Gobierno riojano se incorpora al Consejo de EUROPARC-España para coliderar políticas de los espacios naturales - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director General de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, ha participado en Madrid en la Asamblea anual de EUROPARC-España, principal foro profesional de las áreas protegidas en España, donde se elaboran propuestas para la mejora de los espacios naturales del país. En el marco de este encuentro se ha aprobado la incorporación a la organización del Gobierno de La Rioja, que asume también una de las vocalías.

Al ingresar en el Consejo de EUROPARC-España, La Rioja contribuirá de manera activa en la gestión de los espacios naturales no solo de nuestra región sino de todo el territorio nacional, aportando, a través de un nivel técnico, ideas y propuestas para la creación de espacios naturales más sostenibles y adaptados a los retos ambientales actuales.

En la asamblea de esta organización se ha presentado la evaluación intermedia del programa 2030, un documento estratégico donde se identifican las necesidades presentes y futuras basadas en la experiencia de décadas de trabajo colaborativo entre comunidades.

Este programa se articula en varios ámbitos de trabajo: la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, la respuesta de las áreas protegidas frente al cambio climático, y la cooperación entre políticas sectoriales con incidencia en el territorio, así como los beneficios sociales y económicos de la conservación.

Un foro técnico de gestión del territorio protegido EUROPARC-España es una organización que trabaja desde principios de los años noventa en la elaboración de propuestas y proyectos de carácter técnico encaminados a la mejora de los espacios naturales. Participa activamente en la Federación EUROPARC, organización paneuropea creada en los años 70 que reúne instituciones de 39 países dedicadas a la gestión de áreas protegidas y a la defensa de la naturaleza.

Entre los objetivos de la organización destacan facilitar y apoyar las relaciones entre los espacios protegidos del Estado español, y de éstos con áreas protegidas de otros países, promover proyectos comunes, dar a conocer y divulgar los valores de los espacios naturales protegidos y prestar servicios a las instituciones públicas en el ámbito de la mejora de los espacios protegidos, ya sea a través de acciones informativas o formativas.

LA RIOJA, PEQUEÑA EN TERRITORIO Y GRANDE EN VALORES NATURALES

La Rioja es una de las comunidades españolas con mayor proporción de territorio protegido, más de 200.000 hectáreas están protegidas mediante diversas figuras articuladas en la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural de La Rioja; 272.961,33 incluyendo la Reserva de la Biosfera de los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.

La figura más extensa es la Red Natura 2000, que abarca casi 180.00 hectáreas distribuidas en seis grandes ZEC y ZEPA, entre las que destacan las Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros con 150.082 hectáreas, seguidas de espacios como Sierra de Alcarama y Valle del Alhama con 10.216 hectáreas, Peñas del Iregua, Leza y Jubera con más 8.620 hectáreas, Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa que abarca 3.436 hectáreas, Obarenes-Sierra Cantabria con 5.171 hectáreas y Sotos y Riberas del Ebro con 2.385 hectáreas.

A esta red se suma el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, con 23.640 hectáreas, que constituye el principal espacio natural protegido de la comunidad. También forman parte del sistema la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, con alrededor de 475 hectáreas, y las cinco Áreas Naturales Singulares, que agrupan algo menos de mil hectáreas en enclaves de alto valor ecológico como cortados, barrancos y humedales menores. Bajo esta figura se encuentran: la 'Laguna de Hervías', 'Zonas Húmedas y Yasas de la Degollada y Recuenco', 'Carrizal de Cofín', 'Carrascal de Villarroya' y las 'Dolinas de Zenzano'.

Finalmente, completan la red los humedales de la Sierra de Urbión incluidos como Sitio Ramsar, reconocidos oficialmente como de importancia internacional, especialmente por ser una reliquia glaciar alpina muy bien conservada biogeográficamente aislada en plena región mediterránea, y por sustentar una elevada diversidad de fauna y flora amenazada.

En conjunto, estas figuras garantizan la conservación de hábitats, especies y paisajes que hacen de La Rioja una de las regiones con mayor riqueza natural de España.