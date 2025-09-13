Gobierno riojano invierte más de 280.000 euros en restaurar la ermita de Nuestra Señora del Patrocinio en Pedroso

El Gobierno de La Rioja invierte más de 280.000 euros en la restauración de la ermita de Nuestra Señora del Patrocinio en Pedroso - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, acompañado por el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha inaugurado este sábado la restauración de la ermita de Nuestra Señora del Patrocinio de Pedroso, una actuación financiada íntegramente por el Gobierno de La Rioja con una inversión total de 280.746,83 euros.

La intervención ha permitido recuperar este templo barroco del siglo XVIII que presentaba un avanzado estado de deterioro. La estructura de la cúpula se encontraba colapsada, las tejas desplazadas y parte del entablado hundido, lo que ocasionaba filtraciones de agua y la progresiva pérdida de los yesos decorativos interiores.

Gracias a las obras se ha garantizado la conservación del edificio y su uso futuro. Los trabajos han consistido en la limpieza y drenaje del patinillo que rodea la ermita, la recuperación del solado bajo escombro y la reconstrucción de las bóvedas de la sacristía.

También se ha acometido el desmontaje y nueva ejecución de la cubierta de la cúpula, la restauración, tratamiento y sustitución de carpinterías de ventanas practicables, reparaciones puntuales en las fachadas y la mejora de la instalación eléctrica y de la iluminación interior.

La ermita de Nuestra Señora del Patrocinio, construida en fábrica de mampostería encadenada con ladrillo y sillería, constituye uno de los ejemplos más singulares de la arquitectura barroca en la sierra riojana.

Su restauración asegura la protección de un bien patrimonial de gran valor para Pedroso y para el conjunto de la comunidad, devolviendo al edificio la solidez estructural y la dignidad estética que lo caracterizaron en su origen.

Con esta actuación, el Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con la conservación del patrimonio histórico y artístico de la región, garantizando la protección de bienes que forman parte de la identidad colectiva de los riojanos y que enriquecen la oferta cultural y turística del territorio.