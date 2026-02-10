El Gobierno riojano lamenta la falta de "lealtad y cooperación" de Casalarreina en la acogida de menores migrantes

Archivo - Los servicios sanitarios atienden a migrantes llegados en cayuco a Puerto Naos - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha lamentado hoy la falta de "lealtad y cooperación" del Ayuntamiento de Casalarreina tras declinar este último la oferta del Ejecutivo de ceder las antiguas escuelas como recurso de acogida a menores migrantes.

Domínguez, preguntado por los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha querido comenzar recordando que el Gobierno riojano no es partidario de hablar de las ubicaciones físicas en las que se acogen a menores, migrantes o no, dado que considera que su intimidad "es un valor superior".

No obstante, en este caso, ha relatado, fue el Ayuntamiento de Casalarreina el que hizo pública la existencia de unas conversaciones que, ha explicado, se remontan a mayo del año pasado, 2025. Ha sido, además, el propio Consistorio el que ha hecho público que declina la acogida.

Por eso, ha querido dar a conocer el trabajo "conjunto" entre ambas administraciones desde que los técnicos del Gobierno de La Rioja detectaran que había una instalación, de centro de día, en el municipio que podía ser válida para este acogimiento.

Fue el Ayuntamiento, ha continuado, el que consideró que podía ser mejor ubicación el edificio de las antiguas escuelas y, el pasado 10 de noviembre, se desarrolló una reunión presencial en Logroño.

Acudieron representantes de la consejería y, por parte del municipio, su alcalde, su secretario, su abogado y su técnico municipal. El objetivo era validar las condiciones y trabajar la cesión del edificio.

El 9 de enero comenzó a tramitarse la documentación y el 19 de ese mes el Gobierno de la Rioja recibió un escrito del Ayuntamiento de Casalarreina que manifestaba "su total voluntad de cooperación institucional y que esta disposición, además, se fundamentaba en un compromiso ético y social".

Ahora, este "giro de guión", ha dicho Domínguez, ha supuesto "una piedra en el camino para que la Comunidad de La Rioja pueda afrontar sus obligaciones en esta materia".