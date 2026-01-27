El Gobierno riojano sobre MERCOSUR; "Postura contraria a nuestros agricultores, postura en la que estaremos en contra"

Archivo - La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, espera que las movilizaciones de este jueves organizadas por las OPAS agrarias riojanas discurran "con normalidad" a la vez que ha indicado que desde el Gobierno riojano "compartimos y comprendemos sus reivindicaciones; Postura contraria a los agricultores riojanos y sus intereses, postura en la que estará en contra el Ejecutivo regional".

Noemí Manzanos ha respondido así a preguntas de los periodistas tras participar junto al portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, en la rueda de prensa posterior para informar de los asuntos aprobados este martes en Consejo de Gobierno.

Este próximo jueves, las tres organizaciones profesionales agrarias (UPA Rioja, UAGR-COAG y ARAG-ASAJA) han confirmado ya la ubicación y el horario de los cortes de la acción de protesta convocada tras obtener el permiso de Delegación del Gobierno en La Rioja. Los cortes serán de 15 minutos, desde las 08,30 horas hasta las 18,00 horas, en cinco puntos concretos de las carreteras riojanas.

En este punto, la consejera también ha recordado que la postura del Ejecutivo con respecto al acuerdo UE-MERCORSUR "es contraria" porque "no beneficia al sector agroganadero y nosotros solo trabajamos por los intereses de La Rioja y de los riojanos".

"MERCOSUR es un problema, no trae beneficios para La Rioja" y ante ello espera que fructifiquen "las negociaciones" que se están realizando en el marco financiero plurianual y en la futura PAC que pueden sumarse como parte fundamental de la financiación de las políticas agrarias y de desarrollo rural".

Aún así, alerta, "si no conseguimos que se asiente el presupuesto mínimo y que queden marcados los dos pilares puede ser muy perjudicial también para La Rioja".