El Gobierno riojano otorga una ayuda de 100.000 euros para la nueva sede de la Asociación Española contra el Cáncer

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LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, Elena Eguizábal, ha anunciado hoy que esta entidad recibirá una ayuda de 100.000 euros para su nueva sede, en República Argentina 55, cuyas obras han comenzado recientemente.

Eguizábal ha conocido del propio presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, la subvención en el marco del desayuno que, hoy, ha celebrado la asociación en los actos organizados alrededor del Día contra el Cáncer de Mama, que se celebra el próximo 19 de octubre.

La presidenta de la entidad, en declaraciones a los medios de comunicación, ha compartido la noticia asegurando que había sido recibida con alegría por la entidad. "Aunque llueva hoy, sale el sol", ha afirmado.

También en el marco de esta efeméride se ha presentado la campaña 'Nos lo tomamos a pecho', que pone el acento en las necesidades de las mujeres. "Porque cuidar también cura", ha asegurado Eguizábal.

"El motor principal de lucha es la sanidad, porque hay que paliar la enfermedad y tratarla; pero nosotras estamos como complemento a esa labor para apoyar a las mujeres", ha explicado.

De este modo, en la asociación se les da acompañamiento, servicios de fisioterapia, psicología, deporte oncológico con ellas, cobertura de Servicios Sociales, información, pisos de acogida para las que se tienen que desplazar, nutrición, atención a la sexualidad y una batería de talleres de bienestar emocional.

Ha señalado cómo el cáncer de mama tiene una curación mucho más alta que otros cánceres "porque se lleva investigando muchísimos años gracias al Movimiento Rosa".

La asociación tienen comprometidos más de 150 millones de euros para investigación, de los que 32 van al cáncer de mama. En La Rioja hay ocho becas de investigación. Y es que, ha resaltado, "la investigación de hoy es la medicina del mañana y la esperanza de muchos pacientes".

La consejera de Salud, María Martín, por su parte, ha puesto el acento en la importancia del autocuidado, con la autoexploración en el caso del cáncer de mama.

Martín ha querido destacar la labor de las asociaciones de pacientes, en este caso la Asociación contra el Cáncer de La Rioja, "que tiene las mejores cifras de España" porque son "las que empujan, las que ayudan a mejorar" a la Consejería, "porque quien mejor te puede decir lo que necesita es el propio paciente o su familia".

AYUDAR A GESTIONARLO

Jessica Espinosa, usuaria de la asociación, ha relatado la importancia de contar con el apoyo de ésta. "Pasas por un momento en el que todo se te viene abajo; tienes que tirar para adelante y a veces no sabes cómo gestionarlo".

"El llegar ahí, que te acojan, que te ayuden, que tengan talleres de todo tipo, que tengas la mente un poco ocupada en otras cosas que no sean siempre levantarte y verte en el espejo, calva, eso ayuda, ayuda muchísimo", ha relatado.

Por eso ha recomendado a las pacientes que, el día que se sientan con fuerzas, la mañana que tengan más energía, que se acerquen a la asociación, "porque ayudan mucho".