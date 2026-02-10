El Gobierno riojano "reenfoca" la instalación de una tirolina y un 'bike park' en Valdezcaray: "Era un disparate"

Archivo - Estación de Esquí de Valdezcaray - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Jose Luis Pérez Pastor, ha informado hoy de que el Gobierno riojano ha decidido "reenfocar" los planes que se habían puesto sobre la mesa, en la anterior legislatura, para instalar una tirolina y un 'bike park' en Valdezcaray porque "era un disparate".

Pérez Pastor, en el marco de una rueda de prensa para informar de los actos de celebración del cincuenta aniversario de la Estación de Esquí de Valdezcaray, que el año pasado no pudo celebrarse, ha señalado que se trataba de proyectos "caros y antiecológicos".

El 'bike park', ha relatado, implicaba, por ejemplo, el movimiento de ochocientos camiones de tierra, con la afección ambiental que eso implicaba. Por eso, se ha decidido trasladar el proyecto a Ezcaray donde podrá haber hasta tres circuitos "sin maltratar el monte" y con hasta 28 kilómetros (frente a los cuatro que estaban previstos).

En cuanto a la tirolina, ha afirmado que "no alcanzaba lo que las tirolinas tienen que tener para ser un verdadero atractivo turístico" y por eso se ha desechado.

Esto no quiere decir, ha dicho el consejero, que en determinados momentos no se pueda facilitar la puesta en marcha de las telesillas, "siempre que sea, además, económicamente aconsejable, para permitir visitas a la parte de arriba del San Lorenzo, a futuro".

"Pero los proyectos que nos encontramos sobre la mesa para desestacionalizar no eran precisamente lo más adecuado", ha dicho al tiempo que ha explicado que la desestacionalización de Valdezcaray debe, a su juicio, ir proyectada a tener visitas no sólo el fin de semana y, en ese sentido, se ubican las excursiones de escolares.

El alcalde de Ezcaray, presente en la rueda de prensa, Diego Bengoa, ha detallado que en Ezcaray se construirá una 'bike área' que se situará al pie del Pinar del Hombre y el Pinar de Valdezcaray, a los que se podrá acceder, sin necesidad de cambios entre estaciones, todo el año.

MÚSICA, DESCUENTOS Y COMPETICIONES

"Medio siglo después de que unos visionaros vieran aquí un buen lugar para una estación de esquí", ha relatado Pérez Pastor, la estación está viviendo una temporada "francamente buena, a pesar de los días de viento" y ya han pasado por la misma más de 42.000 esquiadores.

Para celebrar el cincuenta aniversario se ha programado un fin de semana de deporte, celebración y tarifas reducidas. Durante las dos jornadas del fin de semana se aplicará una tarifa reducida en el forfait, con precios de 22,5 euros para adultos y quince euros para el público infantil.

El gerente de la estación, Carlos Pérez, ha detallado que el sábado 21 de febrero la estación acogerá a lo largo de la jornada una competición de telemark, con posterior entrega de premios, así como una exhibición de saltos.

Durante el día se habilitarán estands para el test de esquís y snowboard y se ofrecerá a los usuarios caldo y chocolate caliente en pistas.

Además, se podrá disfrutar en la terraza solárium de diferentes pases musicales, cuya producción artística correrá a cargo del violinista Dani Hernando, la cantante Samantha Moon y los DJ's Rae One y One Wave.

La jornada culminará al anochecer con una bajada de antorchas de la escuela de esquí EPDI, prevista en torno a las 19:00 horas, tras la cual se dará margen para el descenso a Ezcaray, donde se celebrará un espectáculo de videomapping con un espectáculo pirotécnico sincronizado en la plaza del Ayuntamiento (Plaza de la Constitución) acompañado de una degustación como cierre de la jornada.

El domingo 22 de febrero la programación continuará en Valdezcaray con actividades vinculadas a los Juegos Deportivos de La Rioja, entrega de premios y animación en la terraza solárium, además de nuevas acciones de test de material y reparto de caldo y chocolate caliente.