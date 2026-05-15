Gobierno riojano refuerza su apoyo a la economía social con la convocatoria de ayudas a la promoción del cooperativismo

Belinda León y Pilar Simón, en la presentación de la convocatoria - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja refuerza su apoyo a la economía social con la convocatoria de subvenciones destinadas al emprendimiento y a la consolidación de las sociedades cooperativas de trabajo asociado, sociedades cooperativas de trabajo asociado micro, sociedades laborales y empresas de inserción sociolaboral.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, acompañada por la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, ha presentado este viernes en rueda de prensa esta iniciativa.

Dotada de 114.100 euros, esta línea dirigida estará abierta durante treinta días hábiles a partir de mañana y "supone un avance significativo en el apoyo a la economía social y refuerza el compromiso del Gobierno de La Rioja con los modelos asociativos y colaborativos".

León ha destacado que la partida permitirá "potenciar proyectos y consolidar el tejido existente, promoviendo el acceso a la financiación, la mejora de estructuras, el asesoramiento y la difusión de los valores cooperativos en la región, así como fomentar la generación de empleo estable y el impulso del emprendimiento colectivo".

Actualmente, en La Rioja hay un total de 120 cooperativas no agrarias activas que aglutinan a 449 socios.

La consejera ha puesto en valor "la importancia del cooperativismo como herramienta para favorecer el arraigo poblacional y la cohesión territorial en una Comunidad como La Rioja, caracterizada por la presencia de numerosos pequeños municipios".

En este sentido, "las fórmulas de economía social representan una alternativa empresarial capaz de generar empleo estable y oportunidades de desarrollo en el medio rural".

La finalidad de esta convocatoria, ha indicado Pilar Simón, "es apoyar el desarrollo de proyectos de emprendimiento y modernización de este tipo de empresas de economía social, mediante la mejora de su competitividad, facilitando así su consolidación".

La Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo ha incluido esta ayuda en el Plan Estratégico de actuaciones para este año 2026.

Desde que en 2022 el Parlamento de La Rioja aprobase por unanimidad La Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre Economía Social y Solidaria de La Rioja, el Gobierno de La Rioja ha fortalecido "su compromiso con este sector, gracias a la constitución del Consejo de Economía Social y Solidaria y a la creación de la Cátedra de Economía Social y Solidaria con la Universidad de La Rioja, así como al apoyo a la promoción del cooperativismo riojano y a los establecimientos comerciales en pequeños municipios".

Estas subvenciones se financiarán exclusivamente con fondos propios de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con cargo a los créditos consignados en la Ley 8/2025, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2026.

Se consideran subvencionables las actuaciones desarrolladas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año 2026 en líneas como las subvenciones directas por inversión que contribuyan a la modernización y consolidación o mejora de la competitividad de cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción sociolaboral.

También la contratación de servicios de asistencia técnica; la realización de estudios de viabilidad, organización, comercialización o diagnosis; la implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión medioambiental; o la consultoría de innovación, en relación con la mejora de productos o procesos, diseño industrial o desarrollo de nuevos productos.

El importe máximo por solicitante es de 1.700 euros, independientemente de si la solicitud se refiere a gastos de inversión, de servicios de asistencia técnica o ambos.