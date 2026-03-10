El Gobierno riojano reitera que la licitación del proyecto del Centro Integrado de FP en Calahorra será "inminente"

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha garantizado que la licitación del proyecto del futuro Centro Integrado de FP de Calahorra será "inminente". La previsión es que la licitación llegue en las próximas semanas, con el objetivo de iniciar las obras a finales de año, en línea con lo anunciado por el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, en sede parlamentaria.

Alfonso Domínguez ha respondido así a preguntas de los periodistas tras "la alarma" y "las dudas" que el PSOE registró ayer en un comunicado de prensa.

Como ha indicado el portavoz, este proyecto "es uno de los más importantes para el Gobierno de La Rioja en esta legislatura. La FP y su potenciación en Calahorra", y en ello continúan trabajando.

Una vez licitado, se adjudicará a una empresa constructora y empezarán las obras para este centro que será "estratégico" para "La Rioja Baja pero también para toda La Rioja".

Finalmente, y como los propios 'populares' respondieron ayer "el Gobierno del PP avanza con paso firme en su redacción del proyecto, con la participación activa del profesorado de los departamentos educativos implicados y atendiendo las exigencias de la nueva normativa de Formación Profesional".