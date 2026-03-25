Gobierno riojano y Ricari abordan en una jornada la colaboración público-privada como motor de crecimiento empresarial - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera Belinda León ha asegurado hoy, 25 de marzo, durante la apertura de la Jornada de Sinergias Financieras, que "uno de los mayores retos para los emprendedores suele ser acceder a financiación en las primeras fases del proyecto". "La Rioja es la Comunidad Autónoma con mayor peso industrial en su PIB -por encima del 25%-, un modelo que genera más de 39.000 empleos -casi el 27 % del total- y en el que el 99 % de nuestras exportaciones provienen de la industria. Pero ese tejido necesita algo clave: financiación", ha indicado.

"Muchas veces se habla de financiación pública y privada como si fueran alternativas, pero en realidad suelen ser complementarias, y un mismo proyecto empresarial puede combinar instrumentos como las subvenciones, los avales o el capital inversión", ha explicado.

León ha destacado el valor de acciones informativas como esta, impulsada por el Gobierno de La Rioja y Ricari, Desarrollo de Inversiones Riojanas, que "ponen el acento en la colaboración público-privada como motor de crecimiento empresarial, así como en las claves y oportunidades que la financiación privada y el family banking puede ofrecer al emprendimiento".

"Quiero reconocer el papel de Ricari y de todas las entidades presentes -Iberaval, Banco Santander, Ibercaja, Caixabank, Caja Rural de Navarra, Mediolanum, Tressis y Andbank- porque no solo financian proyectos, sino que hacen que ocurran", ha puntualizado.

El Centro Tecnológico de La Rioja 'La Fombera' ha reunido en este encuentro a empresas, directivos y profesionales interesados en impulsar el crecimiento empresarial a través de la financiación. A través de tres mesas redondas, se ha puesto de relieve la importancia de la financiación público-privada, las perspectivas y claves de la financiación privada para el crecimiento empresarial y las oportunidades y retos del family banking.

Esta jornada contribuye al cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos en el programa RETECH (Redes de emprendimiento digital), en el marco de Tech FabLab, un proyecto colaborativo que está coordinado por el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo y de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), junto a los Gobiernos de Aragón, Navarra, Cantabria, Comunitat Valenciana y Generalitat de Catalunya.