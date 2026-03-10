El Gobierno riojano trabajará "de la mano" con las empresas para mitigar consecuencias si el conflicto de Irán perdura

10 March 2026, Iran, Tehran - -/ZUMA Press Wire/dpa

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha indicado que si el conflicto bélico en Irán continúa en el tiempo "el Gobierno regional trabajará de la mano de las empresas" para observar las consecuencias que podrían acarrear a nuestra economía y solucionar los problemas que se puedan producir para nuestra ccaa.

Alfonso Domínguez ha respondido así a preguntas de los periodistas ante la posibilidad de que este conflicto bélico en oriente medio pueda perjudicar a la economía y a las empresas riojanas.

En primer lugar, y en nombre del Ejecutivo, ha querido mostrar su rechazo a cualquier tipo de conflicto deseando que el relacionado con Irán "termine lo antes posible y que, por tanto, las amenazantes consecuencias económicas que se puedan producir no sean tales".

Además, y siguiendo las palabras del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, insiste en la necesidad de llegar a soluciones que "nos lleven a la paz de carácter inmediato".

Desde el punto de vista de nuestras competencias, ha añadido, "realizamos un seguimiento muy estrecho de la situación, de la política que se produce y sus consecuencias económicas" pero siempre "de la mano de la Federación de Empresas que es como tenemos que hacerlo y, a partir de ahí, si el conflicto continúa ver qué medidas deberemos tomar".

"De momento lo que esperamos es que el conflicto termine", ha finalizado.