El Gobierno riojano ve "difícil" saber cúanta actividad extraordinaria va a paralizar la huelga de médicos

Archivo - Quirófano del Hospital San Pedro - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha visto hoy "difícil" saber cuánta actividad extraordinaria se va a dejar de realizar en la sanidad pública de esta comunidad a causa de la huelga de médicos.

Domínguez, después de que los médicos riojanos anunciaran que dejaran de operar por las tardes como medida de protesta, ha explicado que se trata de actividad que "no se programa igual que la ordinaria", ya que se va produciendo "a demanda".

"Lo que sí podemos hacer es realizar diferentes medidas para mitigar el efecto de la misma, por ejemplo, podemos reorganizar los quirófanos ordinarios; mantener el concierto existente; y aprovechar los servicios que sí mantienen la actividad extraordinaria", ha dicho.

Sin embargo, ha añadido, "más allá de eso es difícil dar una estimación de cuánta actividad extraordinaria no se va a realizar en el futuro porque no está programada y, por tanto, no se puede conocer la cifra exacta".

Por otro lado, y con respecto a las competencias que tiene La Rioja en la situación de los facultativos, ha indicado que "se han producido muchos contactos entre los representantes de la consejería y los representantes de los profesionales sanitarios".

Esta misma semana, ha relatado, hay una reunión de la mesa sectorial y en ella el Gobierno riojano va a "recoger todas las propuestas que tienen todos los representantes de los trabajadores", después se analizarán y "comenzará un procedimiento de negociación".

Además, ha vuelto a "exigir" al Ministerio de Sanidad que llegue a un acuerdo "porque la huelga y la suspensión de la actividad extraordinaria no es solo una cosa que se produzca sólo" en La Rioja.