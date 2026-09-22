González reitera la necesidad de profundizar en "la diferenciación de Rioja Alavesa" dentro de la DOCa Rioja

Ramiro González - DFA

VITORIA/LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha reiterado hoy la necesidad de profundizar en "la diferenciación de Rioja Alavesa" dentro de la DOC Rioja para reforzar el posicionamiento de sus vinos y mejorar la rentabilidad de viticultores y bodegas.

"Estoy convencido de que Rioja Alavesa conseguirá, tarde o temprano, hacerse un hueco entre las grandes denominaciones del mundo con nombre propio", ha afirmado.

González ha desgranado las principales iniciativas llevadas a cabo en esta legislatura y ha anunciado nuevos proyectos durante su intervención en la primera sesión del pleno del Debate de Política General del Territorio Histórico de Álava, celebrado este martes en el Palacio Foral, en Vitoria-Gasteiz.