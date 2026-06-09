Gonzalo Capellán defiende "la identidad riojana" que nos da la fuerza "para construir juntos un futuro común mejor"

El presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, en San Millán de la Cogolla - EUROPA PRESS

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA RIOJA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, ha defendido la identidad riojana "que nos da la fuerza necesaria para seguir construyendo juntos un futuro común mejor". Todo ello sin olvidar nuestra historia pasada, "de la que somos herederos" pero, sobre todo, siendo "responsables" de un gran mañana en una tierra "con un lugar y un nombre propio en un gran país, España".

Gonzalo Capellán ha realizado estas palabras en su discurso con motivo del Acto Institucional por el Día de La Rioja, que se ha celebrado esta mañana, en el Día 9 de Junio, como es tradicional, en el patio del Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla.

Un acto en el que, junto al presidente Capellán, han estado otras autoridades, como la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago; la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; buena parte de los alcaldes de la comunidad, como el del Logroño, Conrado Escobar; miembros del Gobierno riojano; diputados regionales y nacionales, y otras autoridades civiles o militares.

SAN MILLÁN, "ORIGEN Y PUNTO DE PARTIDA"

Como ha recordado el mandatario regional, este tradicional acto se celebra en San Millán porque supone "un origen y un punto de partida. Aquí se asentaron palabras que cambiaron la historia".

Aquí comenzó a tomar forma escrita una lengua que hoy comparten millones de personas en el mundo. Y aquí, también, nuestra comunidad "dio un paso decisivo para afirmarse como realidad administrativa, política, económica y social".

Pero, además, San Millán cuenta aquí con "uno de sus símbolos más poderosos: el lugar donde nuestra lengua adquirió dignidad escrita y donde nuestra literatura dio el paso de tener un nombre propio, el de Gonzalo de Berceo".

Una aportación "que lejos de detenerse en el tiempo se proyecta con más fuerza que nunca hacia el futuro del español, como demuestra Dialnet, el portal de la Universidad de La Rioja" y que seguirá siendo importante con motivo de la próxima exposición que bajo el título 'AutorIA' acogerá el Monasterio este otoño.

UNA TIERRA QUE "QUERÍA, PODÍA Y DEBÍA GOBERNARSE A SÍ MISMA"

Pero a ello se suma este día, 9 de junio que, como ha indicado, "no es una fecha más". Es el día en que La Rioja "empezó a caminar administrativamente con la publicación de nuestro Estatuto de Autonomía, llamado precisamente el 'Estatuto de San Millán', porque fue aquí donde lo ratificaron quienes entendieron que esta tierra quería, podía y debía gobernarse a sí misma".

En todo este tiempo, La Rioja se ha consolidado como lugar universal de historia, de memoria, de cultura que quiere seguir teniendo una voz y nombre propios, de referencia y liderazgo en el siglo de los avances tecnológicos y el diálogo global, "sin perder nunca la humanidad esencial que nos caracteriza".

Así lo resume, explica Capellán, nuestro Estatuto de Autonomía que "condensa con precisión lo que somos y lo que aspiramos a ser" una región "con los principios de libertad, igualdad y justicia para todos los riojanos, en el marco de igualdad y solidaridad con las demás regiones de España".

LIBERTAD, IGUALDAD, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

Precisamente en esas tres palabras se ha detenido el presidente riojano. "Libertad. Igualdad. Justicia". Como ha dicho, "son conceptos hermosos por los que merece la pena luchar. Aspiraciones profundamente humanas, que sólo cobran sentido cuando se traducen en la vida concreta de las personas".

Todo ello, además, desde la solidaridad "que no se proclama sino que se practica. Que no se exhibe, sino que se ejerce". Esa solidaridad que nos vincula entre nosotros y que, al mismo tiempo, "nos integra lealmente en el conjunto de España".

En sus declaraciones, Capellán ha querido realizar también un viaje símbolico hasta la capital riojana, Logroño, para recordar una figura muy importante como es la Estatua del Labrador de los escultores Dalmati-Narvaiza. Una escultura que supone "el primer labrador que se levantaba en España, un labrador riojano, un homenaje tan nuestro a la tierra y a la gente que la cuida, que la trabaja".

En las manos de dicha escultura, ensalza, "hay una verdad profunda: nada de lo que hoy celebramos habría sido posible sin el esfuerzo acumulado de generaciones de riojanos y riojanas que han arrimado el hombro a lo largo de las décadas". Por todo ello, ha defendido, "hoy celebramos un día que mira al pasado con gratitud y que se proyecta al futuro con responsabilidad".

CONDECORACIONES

Para concluir su discurso, Capellán también ha querido tener unas palabras para los homenajeados este Día de La Rioja con las principales condecoraciones que otorga el Gobierno regional. Capellán ha felicitado a Urbano Espinosa, distinguido como Riojano Ilustre, por contar con una trayectoria "inseparable del desarrollo cultural y académico de esta comunidad".

Como primer rector de la Universidad de La Rioja fue protagonista de un momento fundacional: el nacimiento de una institución que ha permitido a generaciones de jóvenes formarse aquí, en su tierra, en condiciones de calidad e igualdad de oportunidades.

"Reconocemos la labor desarrollada por Urbano Espinosa, uno de esos jóvenes esforzados de nuestra sierra, de los Cameros, que tuvieron que irse fuera para estudiar y forjarse un porvenir profesional. Dejó su puesto en la Universidad de Madrid para volver a su tierra y contribuir a que la Universidad de La Rioja diera sus primeros e importantes pasos."

Su felicitación se ha extendido también a la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF), Medalla de La Rioja 2026. "Esta entidad, que representa a buena parte de nuestro tejido productivo, encarna como pocas los valores del trabajo constante, del arraigo territorial, del compromiso".

Capellán ha recordado que las empresas familiares "no entienden de corto plazo, una gran parte de ellas llevan desarrollando su actividad en La Rioja muchas décadas, varias generaciones. De bisabuelos a abuelos, de abuelos a padres, de padres a hijos, cuidando y fortaleciendo un legado de raíces muy profundas".

Finalmente se ha referido a la actriz Mabel del Pozo, Galardón de las Artes y la Cultura de La Rioja. Su trayectoria como actriz y directora escénica demuestra que La Rioja "no solo conserva su cultura, sino que la crea, la renueva y la proyecta enriqueciéndola con toda la fecundidad del extraordinario talento que atesora nuestra tierra".

Pero como ha indicado Capellán, "nunca, en ningún ámbito de la vida, el éxito es un camino de rosas, ni un regalo gratuito que se topa en nuestra vida". El aquilatado prestigio de Mabel del Pozo es un fruto ganado con una vocación de niña dispuesta a superar cualquier obstáculo que se interpusiera en el camino entre ella y sus sueños".

"Tu trabajo es una prueba de que la cultura sigue siendo uno de los pilares más vivos de nuestra identidad, de esa rica cultura, que para bien de la humanidad conservaron y salvaron los muros del Monasterio de San Millán, la que seguiremos creando, difundiendo y compartiendo siempre en y desde La Rioja".

UNIÓN

Para concluir, el presidente regional ha querido aludir a todos los riojanos a los que les ha pedido "estar unidos por una misma forma de sentir. Unidos por el orgullo de pertenecer a esta tierra generosa. Unidos por la responsabilidad de cuidarla y mejorarla, de preservar su rica biodiversidad y hacerla sostenible. Unidos, siempre unidos, por la esperanza de dejar a nuestros hijos una Rioja todavía mejor".

Porque nuestra identidad "no nace de aquello que nos diferencia. Nace de aquello que compartimos. Del esfuerzo. De la solidaridad. De la cercanía. Del amor por nuestra tierra. Y mientras sigan vivos nuestros pueblos, sus gentes, seguirá viva La Rioja", ha concluido Capellán.