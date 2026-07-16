Gonzalo Capellán destaca la ampliación del SAC de Alfaro como "ejemplo del servicio cercano y de calidad" - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado la Oficina de Atención al Ciudadano de Alfaro para conocer el resultado de las obras de ampliación y mejora realizadas en este SAC, "un servicio público esencial para la comarca".

La actuación valorada en más de 465.000 euros y ejecutada sobre una superficie total de 421,20 metros cuadrados, de los cuales 89,50 corresponden a la ampliación, ha permitido modernizar las instalaciones, mejorar la accesibilidad y reforzar la calidad de la atención presencial.

Durante la visita, el presidente Capellán ha explicado que "la Comunidad está inmersa en un proceso de renovación de su Administración Electrónica, pero avanzar en esta dirección no excluye la atención presencial" y, por ello, el Gobierno de La Rioja "debe seguir asegurando que la ayuda en las gestiones llega a toda la población que vive fuera de la capital".

"Los SAC son la puerta de entrada del Ejecutivo regional en cada localidad, agrupan todos los servicios que prestamos fuera de Logroño y permiten que los ciudadanos puedan realizar trámites como registro, gestiones agrarias, declaraciones de la Renta, firmas electrónicas o licencias de caza y pesca sin desplazarse", ha añadido.

En este sentido, el presidente ha destacado la ampliación del SAC de Alfaro como "ejemplo del servicio cercano y de calidad que el Gobierno de La Rioja presta en todo el territorio", y ha subrayado que junto a los otros ocho SAC de Logroño y del resto de cabeceras de comarca, más el punto de atención en San Román de Cameros, "conforman una red capilar y vertebradora que garantiza que ningún riojano deba desplazarse para recibir la atención pública que requiere para tramitar sus gestiones y consultas".

En este sentido, Gonzalo Capellán ha puesto en valor "la coordinación entre profesionales de las distintas consejerías que trabajan en estas oficinas, especialmente en agricultura y empleo, junto al personal de tributos locales, lo que permite ofrecer un servicio público cercano, eficaz y de calidad".

Las obras de reforma del SAC de Alfaro, que han requerido la inversión de más de 325.000 euros, permiten disponer de más espacio para las distintas zonas y una mejor redistribución de los servicios, evitando confusiones entre usuarios. También se han ampliado las áreas comunes, especialmente las zonas de espera y el acceso público a internet, fundamentales para asistir a la ciudadanía en el uso de la Administración Electrónica.

La intervención garantiza además una mayor privacidad en trámites especialmente sensibles, como la campaña de la Renta o los periodos de subvenciones, una demanda reiterada en las encuestas de satisfacción, y ha posibilitado la apertura de nuevo servicio que evita desplazamientos a Logroño, como es el arbitraje de consumo online.

REDISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y AMPLIACIÓN

La Comunidad Autónoma era propietaria de dos locales colindantes destinados al SAC, donde se prestan servicios de registro e información, atención agraria y ganadera, gestión tributaria y empleo. Sin embargo, dada la creciente demanda y la necesidad de disponer de un espacio más adecuado, el Gobierno de La Rioja adquirió en 2025 un tercer local contiguo en el Pasaje San Francisco nº 7, por 140.000 euros, lo que ha permitido redistribuir los espacios y ampliar la superficie disponible.

Las obras han eliminado la rampa que impedía comunicar los locales, y se ha instalado un elevador mecánico que salva los 60 centímetros de diferencia de cota, garantizando la accesibilidad. Se mantienen los accesos directos desde la calle y se ha configurado la zona ampliada como una oficina abierta con dos cerramientos acristalados para nuevos despachos.

En la oficina actual se ha incorporado un plano acristalado para proteger la zona de atención de la Renta. Además, se ha renovado la iluminación con tecnología LED, se ha sustituido la máquina de climatización para mejorar el servicio y dar cobertura al nuevo espacio, y se ha ampliado la instalación de renovación de aire.

También se ha sustituido la puerta exterior del cierre cortavientos por una hoja corredera más cómoda para los usuarios y se ha actualizado la imagen de las oficinas con separadores acústicos.

En esta oficina trabajan 10 empleados: cuatro en atención al ciudadano, dos en empleo, un veterinario, un técnico agrícola a tiempo parcial y dos trabajadores dedicados a la gestión de tributos locales y ejecución tributaria.

Durante 2025, el SAC de Alfaro realizó 8.375 procedimientos, entre ellos 2.785 registros, 941 gestiones de ganado, 2.974 consultas -incluidas 934 de Renta-, 340 licencias de caza y pesca, 230 firmas, 132 gestiones del Registro de Explotaciones Agrarias y 39 certificaciones y consultas catastrales. Las materias más habituales fueron sector agrario, vivienda, certificados digitales, impuestos y trámites con otras administraciones.

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