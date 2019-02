Gonzalo Peña anuncia su retirada de la política en mayo "donde no solo acaba un ciclo político, sino una etapa vital"

Publicado 27/02/2019 18:14:29 CET

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cambia en el Ayuntamiento de Logroño, Gonzalo Peña, ha anunciado su retirada de la política tras el acuerdo alcanzado entre Podemos, IU y Equo, al margen de Cambia Logroño. En este sentido, ha asegurado que seguirá trabajando hasta mayo "donde no solo acaba un ciclo político, sino una etapa vital".

Gonzalo Peña ha anunciado su decisión a través de sus redes sociales en donde ha mostrado "la decepción" por el fondo y las formas de lo que el acuerdo supone".

"Uno tiene que estar preparado para cualquier cosa y más cuando se habla de elecciones, pero lo que ha ocurrido deja una herida grande", ha asegurado.

En esas negociaciones a tres partes, ha continuado el concejal, Izquierda Unida "puso como requisito que mi nombre no estuviera para llegar a un pacto en Logroño y en La Rioja. En política y en la vida cada cual elige su estilo y así se define con ello. No tenía ningún problema en hacerme a un lado si eso era lo mejor porque aquí se está por ideales, no por cargos".

La cuestión principal para Gonzalo Peña "no es esa" sino "la falta de respeto al trabajo realizado con el acuerdo alcanzado, que relega a Cambia a ser un convidado de piedra cuando en la actualidad es el sujeto conjunto que aglutinaba esa confluencia".

Es decir, "hay quienes han decidido que una plataforma cuya línea es el municipalismo de base ya no les sirve y salirse fuera de ella para que la apuesta pase a ser convertirse en una mera coalición clásica al uso".

En un momento en el que se necesitaba la mayor apertura posible, "han optado por cerrar un acuerdo para anclarse y recluirse en las siglas por propio interés de cada partido. Eso no es unidad popular. Eso solo es unidad entre iguales a costa de dañar un proyecto colectivo".

"De quienes nunca han creído en Cambia más que como una marca electoral no esperaba mucho" -ha explicado el concejal- (de hecho, varias personas nos tuvimos que ir de ese lugar por ello) y así ha sido su comportamiento. De quienes llevan en esto desde el principio y del 'sinsentido' de quienes decían creer en Cambia desde que entraron hace un año para ahora hacer esto sí que esperaba algo más que el hecho de su consideración como un simple elemento añadido".

Con todo ello, continúa, "en lo personal no quedan fuerzas y energía para mucho más, pero miro hacia atrás y siento que las decisiones han sido las correctas".

"Estoy orgulloso del trabajo colectivo que hemos realizado durante esta legislatura y me siento con la tranquilidad de haber dado el cien por cien desde el primer día, lo cual seguiré haciendo hasta mayo, donde no solo acaba un ciclo político, sino una etapa vital".

El concejal de Cambia ha terminado su comunicado agradeciendo "a todas las personas que habéis formado parte de ella".