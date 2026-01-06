El Gordo de 'El Niño' roza La Rioja con un décimo del 06.703, vendido en el estanco de la calle Piqueras de Logroño

Miguel y María, responsables del estanco donde se ha vendido un décimo del Gordo de El NIño 2026 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gordo del sorteo de 'El Niño' ha rozado este martes La Rioja, al haberse vendido un décimo del 06.703 en la administración de Loterías número 89 de Logroño, en el estanco de la calle Piqueras. Un premio al agraciado de 200.000 euros, para una cifra que ha sido muy repartida por toda España.

Los propietarios del estanco se han llevado una alegría cuando han conocido, "a través vuestra -han afirmado a los medios de comunicación-, no teníamos ni idea", al estar trabajando con total normalidad, pese a ser día festivo, "porque abrimos todos los días".

La clientela, bastante numerosa, se iba enterando también a medida que entraban en el establecimiento, sobre todo por el revuelo de cámaras, micros y grabadoras. "Se van enterando poco a poco y nos van felicitando", ha explicado el responsable del estanco, Miguel de Marco.

Saben que han repartido un único décimo del Gordo, sacado de máquina, pero no saben quién ha sido el agraciado. "Por aquí pasa mucha gente, como 800 personas al día, así que no tenemos ni idea", ha señalado De Marco, haciendo referencia a la cercanía del Hospital Universitario San Pedro o a la cercana carretera a otras localidades, como Villamediana.

Con todo, se ha mostrado muy ilusionado y contento, junto con la otra responsable del local, María, "porque es nuestro primer premio importante, solo llevamos solo 1 año y medio con la administración". "Estamos encantados, vamos, tenemos unas ganas de irnos de fiesta terrible", ha asegurado.

Y aunque ha dicho que "un único décimo parece que gana poco, son 200.000 euros, que al que le haya tocado seguro que estará encantado y yo, encantado también de repartir dinero".

EL SORTEO EN LA RIOJA.

En este sorteo de 'El Niño' 2026, de acuerdo con los datos finales aportados desde el Organismo de Loterías y Apuestas del Estado, se han vendido en la comunidad riojana un total de 7,82 millones de euros, lo que supone un descenso de un 2,18 por ciento respecto al año anterior, y que cada riojano ha comprado 23,95 euros en décimos para probar suerte en el primer gran sorteo del año.

Tras un sorteo de Navidad en el que La Rioja no resultó agraciada, ahora el Gordo del primer gran sorteo del año asoma por la comunidad, aunque no sea en gran cantidad, ya que el número agraciado ha recaído un un buen número de localidades de todo el país.

El año pasado, el tercer premio del Sorteo de la Lotería de 'El Niño' 2025 rozó La Rioja, con décimos vendidos en Logroño, Lardero y San Asensio del número 66.777, agraciados con 25.000 euros cada uno.

Y el 6 de enero de 2022, el Sorteo de 'El Niño' dejó 100 millones de euros en la capital riojana, gracias al número 41.665, que se vendió de la misma manera en la administración de Lotería número 6, situada en Muro del Carmen de Logroño. Un número que se agotó entre las ventas en ventanilla, el restaurante 'La trompeta de oro' y el camping de Haro.

MUY REPARTIDO.

El número 6.703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado. Ha sido muy repartido en toda España, vendido en Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz, además de en Logroño, entre otros.

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45.875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas y Madrid.

El tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.