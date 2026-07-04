La Grajera Race celebrará este sábado su primera edición con deporte, diversión y gran ambiente

LOGROÑO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este sábado 4 de julio se celebrará la I Grajera Race, una nueva prueba deportiva que nace con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente para corredores, familias y aficionados al deporte en un entorno privilegiado como es el Parque de La Grajera.

La jornada tendrá como punto neurálgico la zona del edificio Toyo Ito (C/ Las Tejeras, 30), desde donde partirán y finalizarán ambas pruebas.

La programación comenzará a las 19,30 horas con la Carrera Familiar, una prueba de 1,5 kilómetros abierta a todos los públicos. Será un recorrido pensado para disfrutar en familia o con amigos, en el que la diversión será la gran protagonista.

Además, la organización anima a los participantes a llevar pistolas de agua para refrescarse mutuamente durante el recorrido y hacer más llevaderas las altas temperaturas propias de estas fechas, convirtiendo la carrera en una auténtica fiesta.

A las 20,00 horas se dará la salida a la Grajera Race 10K, la prueba reina del evento. El recorrido discurrirá por el Camino de Santiago hasta llegar al Parque de La Grajera, donde los corredores bordearán el pantano antes de emprender el regreso hasta la línea de meta situada nuevamente junto al edificio Toyo Ito. Un circuito atractivo que combina naturaleza, deporte y algunos de los paisajes más emblemáticos del entorno de Logroño.

Una vez finalizadas las pruebas, la fiesta continuará con animación musical, la entrega de trofeos y numerosos sorteos entre todos los participantes. Entre los regalos destacan entradas para un tributo a Estopa, botellas de vino Tobelos, sesiones de fisioterapia de Pérez & Salcedo, productos de Mostea y muchos más obsequios cedidos por las entidades colaboradoras.

Como colofón a la jornada, la Cafetería Real ofrecerá bebidas a precio especial para todos los corredores, invitándoles a prolongar el buen ambiente y compartir una tarde de deporte, convivencia y celebración.

La organización espera reunir a numerosos participantes en esta primera edición de una prueba que nace con la intención de consolidarse dentro del calendario deportivo de Logroño, combinando competición, ocio y un ambiente festivo para todas las edades.