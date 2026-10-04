Una gran manifestación recorre el centro de Logroño al grito de "o vivienda para todos o huelga general"

Manifestación en Logroño en la que se ha pedido vivienda universal o huelga general - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una gran manifestación - con 12.000 participantes, según la organización, y 3.000 para la Policía Nacional- ha recorrido esta tarde el centro de la capital riojana, convocada por el Sindicato Riojano de Vivienda (SRV), al grito de "o vivienda para todos o huelga general". La marcha ha partido, pasadas las 18,15 horas, desde la Glorieta del doctor Zubía, para tras recorrer la calle Portales, Murrieta, Gran Vía, María Zambrano, concluir en el Espolón de Logroño donde se ha leído un comunicado.

La protesta ha estado encabezada con una pancarta con el lema 'Vivienda universal o huelga general'. Además, otros participantes han portado otras con frases como 'Sus negocios, nuestras miserias. ¡Vivienda pública ya!' o 'Las casas para quienes las habitan. Por el derecho a la vivienda'.

Varios de los que han tomado parte en la manifestación llevaban carteles donde se podía leer 'Ni gente sin casa, ni casas sin gente'; 'La tierra para quien la trabaja y la casa para quien la habita'; o 'Esta pancarta mide los metros cuadrados que te puedes permitir'.

También se han coreado frases del estilo "Vivienda universal o huelga general"; "¡Qué viva la lucha de la clase obrera!; "Lo llaman mercado y es robo organizado"; "Rentistas culpables, gobierno responsables"; "Ni un desahucio sin respuesta"; o "Fuera fascistas de nuestros barrios".

Antes de iniciarse la protesta, el portavoz del SRV, Hugo Sabanza, ha señalado que la manifestación "es el inicio de la huelga general, porque no ha salido el decreto 'Mari Carmen', y por eso vamos a seguir organizados y luchando por una vivienda universal y, sobre todo, para que no echen a las personas inquilinas por cualquier motivo de sus casas".

Con la caídas de los dos decretos, ha indicado que "se va poder desahuciando a la gente, y por eso -ha insistido- vamos a seguir organizados y luchando para que no se desahucie a ninguna persona inquilina".

Sabanza ha destacado que la huelga general "va a tener un apoyo mayoritario, porque el problema de la vivienda nos afecta a todos y a todas". Para evitar esa situación, ha indicado que "no deben llevarse a cabo estos desahucios por parte de los fondos buitres y por parte de los caseros y que haya vivienda universal". "Estamos hablando de un derecho de las personas a una vivienda digna, y por eso, mientras no se lleve a cabo vamos a seguir para adelante".

"¡NO PODEMOS MÁS!"

Una vez en el Espolón se ha leído el manifiesto en el que han dejado claro que tiene que haber una huelga general porque "¡No podemos más!"

"La no aprobación de los dos Reales Decretos del viernes es una muestra más de la farsa parlamentaria, del gobierno de los otros, del gobierno de los ricos, del gobierno del capital, del gobierno del rentismo, del no gobierno de la clase trabajadora".

"Somos explotados día a día en nuestros centros de trabajo, sufrimos jornadas extenuantes, nos usan como mano de obra precaria, ETTs, contratos basura, ponemos en juego nuestra salud física y mental para que nuestros jefes se enriquezcan cada día más y más", ha añadido el texto.

Han lamentado que "nuestra clase agoniza para llegar a fin de mes mientras empresarios y rentistas se quedan con nuestro trabajo y nos roban nuestras vidas". "Estos políticos e instituciones no nos sirven, porque sirven a otros", han afirmado.

Ante ello, el Sindicato ha asegurado que "no nos queda otra que tomar nuestros derechos donde siempre hemos estado: en las calles". "Estamos ante gobiernos que legislan para los rentistas, gobiernos que envían a policías a molernos a palos, gobiernos que están del lado de los fondos buitres. Gobiernos que regalan las VPOs a sus amigos. Gobiernos que conceden más y más pisos turísticos. Gobiernos que están con las constructoras, con los bancos, con los capitalistas".

Además, han apuntado que "estos gobiernos tiene nombres y apellidos: Sánchez, Capellán y Conrado". "Gobiernos del capital, gobiernos del rentismo. También, un poder judicial que desahucia, que nos manda a la cárcel por luchar por lo que es nuestro. Un poder judicial que mira a otro lado y que trabaja para los intereses de una clase y no es la nuestra. Un ejemplo de lo que estamos señalando es la Ley Mordaza. Una ley que reprime la protesta con multas desproporcionadas, incluidos años de cárcel", han apostillado.

En el manifiesto se ha resaltado que "¡La vivienda es un derecho, protestar también! Y no os equivoquéis, compañeros, no somos la antipolítica, no es que creamos que la política no sirve. Es que creemos que esta política no es para nosotras: las precarias, los migrantes, las pensionistas, los inquilinos, las que viven con sus padres porque no les queda otra, los que conviven con desconocidos porque no pueden vivir solas... En definitiva: la clase trabajadora".

Para el Sindicato "la vivienda no puede ser una mercancía, un medio con el que especular y con la que unos parásitos se enriquecen cada vez más. Porque son eso: PARÁSITOS que nos roban nuestro tiempo y nuestras vidas". "¡¡Llevamos 14 años sin una huelga general!! 14 años en los que nos hemos comido la crisis del 2008, la crisis del COVID, la crisis de la guerra de Ucrania y nos estamos comiendo la crisis de Ormuz. 14 años en los que el precio de la vivienda no ha hecho sino subir y subir mientras nuestros salarios no sirven ni para comprar cuatro miseros huevos.", han apuntado, por lo que han añadido que "¡Basta ya!".

Con ello han exigido la "prohibición de pisos turísticos y usos no residenciales de las viviendas ya"; "expropiación a fondos buitres y grandes tenedores ya; "alquileres indefinidos, ¡ya!; "parque público de viviendas,¡ya!". "Queremos hacer aquí una demostración de todos y todas las que estamos dispuestos a ir a la huelga", han concluido.