Gran Reserva Festival 2026 desvela su cartel por días y enciende la cuenta atrás para su edición más rockera - GRAN RESERVA FESTIVAL 2026

LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con la cuenta atrás de fondo y el ambiente festivalero empezando a sentirse en el norte de España, Gran Reserva Festival 2026 da el paso definitivo hacia su tercera edición. A falta de pocas semanas para que la música empiece a sonar, la organización ha desvelado hoy la esperada distribución del cartel por días para el viernes 26 y el sábado 27 de junio, permitiendo a los fans planificar un fin de semana que promete ser histórico.

La distribución oficial de las jornadas queda configurada de la siguiente manera:

Viernes 26 de junio:

La noche de la actitud y el nuevo rock La primera jornada del festival estará marcada por la elegancia urbana y el descaro. Loquillo, el aristócrata del rock n' roll, comandará el escenario principal en un viernes donde se darán cita himnos atemporales y las guitarras más afiladas.

Junto a él destaca la presencia de Puño Dragón, una de las grandes revelaciones del panorama actual, quienes prometen un directo arrollador y lleno de energía. La jornada se enriquecerá con la frescura de Tobogán y la fuerza irreverente de La Banda del Desagüe.

Para que el ritmo no decaiga en ningún momento, Masmarcus será el encargado de amenizar con sus mezclas los cambios de artista, mientras que el reconocido DJ Javi Colina pondrá el broche de oro a la noche con un cierre por todo lo alto.

Sábado 27 de junio:

La jornada de los mitos inmortales y la nostalgia electronica El sábado se presenta como una jornada irrepetible para la historia de la música en directo de nuestro país. El festival reunirá en un mismo escenario a dos titanes de nuestra cultura: Miguel Ríos, el indiscutible Rey del Rock español, y El Drogas, con toda la fuerza transgresora de su repertorio.

Por si fuera poco, la nostalgia y el baile están asegurados con la incorporación de OBK, los pioneros del tecno-pop en España, que harán cantar a Calahorra entera. El cartel del sábado se completa con la sensibilidad musical de Enay.

Al igual que el día anterior, los cambios de escenario contarán con el dinamismo de Masmarcus, dejando el cierre definitivo del festival en manos de Juan P, quien estirará la fiesta hasta el amanecer.

CALAHORRA Y LA RIOJA, PREPARADAS PARA EL RUGIDO

Este ambicioso despliegue y la consolidación de Gran Reserva como una cita imprescindible en el mapa nacional no habrían sido posibles sin la estrecha colaboración institucional del Ayuntamiento de Calahorra y el Gobierno de La Rioja, cuyo apoyo desde la primera edición en 2024 ha resultado una pieza clave en el crecimiento del festival.

"Ver los dos días estructurados nos hace conscientes de la magnitud de lo que hemos preparado para este 2026. Es un cartel equilibrado, potente y lleno de momentos que se van a quedar grabados en la retina de los asistentes. Calahorra está lista para convertirse, un año más, en la capital de la música", declaran desde la dirección de Burcor.

ENTRADAS DE DÍA Y ÚLTIMOS ABONOS A LA VENTA

Con el anuncio de la distribución diaria, el festival activa oficialmente la venta de entradas de día para aquellos que solo puedan asistir a una de las dos jornadas. Estas entradas individuales saldrán con un cupo limitado a 29,99 euros más gastos de gestión y, una vez agotado, pasarán a costar 34,99 euros más gastos de gestión.

Por su parte, los últimos abonos completos para disfrutar del festival de principio a fin se podrán seguir adquiriendo a un precio de 49,99 euros más gastos de gestión. Todos los tickets están disponibles a través de la web oficial: www.granreservafestival.es. Se recomienda máxima previsión, ya que el precio promocional de las entradas de día volará.