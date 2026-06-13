Grañón acoge una jornada cultural que reivindica el Camino de Santiago como motor de revitalización rural - COMUNICACIÓN AMCS

LOGROÑO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Grañón celebrará este sábado, 13 de junio, a partir de las 20,00 horas, una nueva cita de las Jornadas Culturales Huellas y Estrellas, una propuesta que invita a redescubrir el Camino de Santiago como motor de cultura, identidad y desarrollo territorial.

El evento tendrá lugar en la sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Grañón, con entrada libre hasta completar aforo. Un encuentro para reivindicar el valor cultural del Camino.

Las jornadas están concebidas como un espacio de encuentro en el que, a través de experiencias y actividades guiadas por especialistas, se reflexiona sobre el papel del patrimonio, la memoria y la creación cultural en la pervivencia del Camino de Santiago y en el fortalecimiento de los municipios que forman parte de él.

El programa dará comienzo a las 20,00 horas con la bienvenida institucional a cargo de César Sáez de Quejana Villar, alcalde de Grañón. Programa de la jornada A continuación, a las 20,05 horas, tendrá lugar la presentación del proyecto por parte de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS), a cargo de Pilar González Santoyo, técnico de proyectos.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la conferencia 'Músicas, danzas y autos en el Camino de Santiago', a las 20,15 horas, impartida por Carlos Porro Fernández, investigador cultural y recopilador de música tradicional, además de coordinador del archivo musical Fonoteca de Tradición Oral de la Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz.

Tras un descanso previsto a las 21,30 horas, la programación concluirá a las 22,15 horas con la proyección del espectáculo audiovisual 'Retablo de la luz' en la Iglesia de San Juan Bautista, una experiencia inmersiva que combina patrimonio y creación contemporánea.

UNA INICIATIVA DENTRO DEL PROYECTO 'HUELLAS Y ESTRELLAS'

Esta jornada forma parte de las actividades del proyecto 'HUELLAS Y ESTRELLAS: el Patrimonio Mundial como motor de revitalización rural', impulsado por la Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS).

A través de encuentros con especialistas y actividades divulgativas, el programa pretende reforzar el papel del Camino como eje vertebrador de los municipios por los que transcurre. La iniciativa ha sido seleccionada y cofinanciada por el Ministerio de Cultura, en el marco de la convocatoria de ayudas para la conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial correspondiente a 2025.

La jornada de Grañón refleja el enfoque integral del proyecto, que combina investigación, participación ciudadana y actividades culturales para acercar el valor del patrimonio a la sociedad. Más allá de los indicadores turísticos o económicos, 'Huellas y estrellas' pone el foco en la dimensión sociocultural del Camino de Santiago, entendiéndolo como un recurso vivo que genera identidad, cohesión y sentido de pertenencia, especialmente en municipios rurales, donde cerca del 80% de las localidades cuenta con menos de 5.000 habitantes.

En este contexto, dichas iniciativas permiten redescubrir el Camino de Santiago no solo como itinerario histórico y turístico, sino como un verdadero motor de vida y dinamización del territorio rural.