Great Wine Capitals Bilbao-Rioja celebra este martes 12 de mayo una nueva edición del Best Of Club GWC Bilbao-Rioja

LOGROÑO 12 May. (EUROPA PRESS) -

Great Wine Capitals Bilbao-Rioja celebra el martes 12 de mayo una nueva edición del Best Of Club GWC Bilbao-Rioja, el encuentro anual que reúne a las empresas galardonadas con los premios Best Of Wine Tourism en Álava, Bizkaia y La Rioja. La jornada tendrá lugar en Palacios Vinos de Finca y abordará las nuevas tendencias del turismo del vino, con especial atención al auge del viajero premium y a la evolución del enoturismo de excelencia.

El Best Of Club es una iniciativa del Comité Bilbao-Rioja de la red internacional Great Wine Capitals, organizado este año en colaboración con el Gobierno de la Rioja. Se ha consolidado desde 2020 como uno de los principales foros profesionales del sector en España. El encuentro reúne a bodegas, restaurantes, alojamientos y empresas de experiencias distinguidas con un premio Best Of Wine Tourism, con el objetivo de compartir conocimiento, analizar tendencias y reforzar el posicionamiento internacional de Bilbao-Rioja como destino enoturístico de referencia.

La jornada comenzará a las 10,00 con la bienvenida a cargo de Vanesa Pérez, responsable de Comunicación de la bodega anfitriona, y Juan María Sáenz de Buruaga, presidente de Great Wine Capitals Bilbao-Rioja.

Seguidamente se celebrará la ponencia 'Situación actual del enoturismo en Rioja', con la participación de Pablo Franco, director general del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, y Manuel Ángel Romero, CEO de Dinamiza Asesores. Ambos analizarán la evolución reciente del sector y las principales tendencias del mercado enoturístico.

La mesa redonda central de esta edición comenzará a las 10,40 horas con el título 'Lujo y enoturismo: claves para seducir al viajero premium'. Estará moderada por Adela Pereira, especialista en fidelización y premiumización enoturística, y contará con la participación de destacados profesionales vinculados al turismo de lujo, la gastronomía, el lifestyle y las experiencias exclusivas.

Entre los ponentes se encuentran: Aitor Delgado, guía especializado en visitas personalizadas para turismo premium y de lujo y miembro de Basque Luxury; Carlos Echapresto, responsable de sala y sumillería en Venta Moncalvillo; Cristina Pérez, directora de Relaciones Públicas de Marqués de Riscal; Elisa Ventoso, editora jefe de The Luxonomist, y Noelia Lola Fernández Garrido, Luxury Travel Designer en la agencia internacional Into the Vineyard.

Tras el coloquio con los asistentes, tendrá lugar la intervención sobre la actualidad de la red global Great Wine Capitals a cargo de Cristina Quintero, técnico en Bilbao-Rioja de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja.

La programación continuará con la entrega de los diplomas Best Of People's Choice Awards, reconocimientos otorgados por votación del público a algunas de las experiencias enoturísticas mejor valoradas del territorio.

La clausura del Best Of Club estará a cargo de Virginia Borges, directora general de Turismo del Gobierno de La Rioja.

El Best Of Club Bilbao-Rioja forma parte de la actividad de la red internacional Great Wine Capitals, integrada por las once capitales mundiales del vino.

El eje turístico Bilbao-Rioja reúne una de las ofertas más potentes del sur de Europa en gastronomía, cultura, arquitectura y turismo del vino, con cerca de un millón de visitas anuales a bodegas de la DOCa Rioja y más de 200 millones de euros de impacto económico asociado al enoturismo.