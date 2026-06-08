Un grupo de empresarios riojanos compra la marca deportiva 'Astore', una "magnífica noticia" para el Gobierno vasco

Archivo - El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres - EUROPA PRESS - Archivo
SAN SEBASTIÁN/ LOGROÑO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha calificado de "magnífica noticia" la compra por parte de un grupo de empresarios de La Rioja de la marca deportiva Astore, última firma del grupo Ternua que faltaba por vender tras el concurso de acreedores.
En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Torres ha confirmado así la venta del logotipo y del dominio web de 'Astore' a este grupo riojano, por 60.000 euros.
Esta operación, que al parecer se desarrolló el pasado mes de marzo y se ha consumado en mayo, pone fin al proceso concursal de grupo guipuzcoano con sede en Arrasate, que acumulaba una deuda de 16 millones y se declaró insolvente hace un año. Las otras marcas del grupo, como son Loreak Mendian y Lorpen, ya habían logrado sus respectivos compradores.
El consejero ha resaltado que "lo más importante es que continúa la marca" y "al menos un 60% de los trabajadores". En esa línea, ha recordado que "una parte también se acogió a un ERE anterior". "Lo más importante es mantener la actividad y los puestos de trabajo en lo mayor número de ellos posibles", ha subrayado.
En esa línea, Mikel Torres ha señalado que, después de un año de concurso de acreedores, "se ha buscado una solución, hay una empresa que quiere seguir con ese proyecto empresarial y ese 60% de trabajadores van a poder seguir".
Además, ha confiado en que "en un futuro aumente el número de trabajadores si la operación va bien, que espero que vaya bien". "Creo que es una buena noticia y por tanto ese es el camino que habría que hacer en todos los procesos a los que tristemente muchas empresas se ven abocados", ha concluido.