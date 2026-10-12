El Grupo 'Historia de Viguera' pide resolver una "deuda histórica desde 1813" para que la villa sea "Muy Noble y Leal"

Título de 'Muy noble y leal' para la villa - GRUPO HISTORIA DE VIGUERA

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad cultural 'Historia de Viguera', que ha logrado reunir a más de 4.500 personas en torno al patrimonio de un municipio riojano que apenas ronda los 400 habitantes, ha alzado la voz para exigir a las instituciones la resolución de una deuda histórica: la concesión oficial del título de "Muy Noble y Leal" a la villa.

El reclamo se fundamenta en un documento histórico irrefutable rescatado por los investigadores del grupo: el 'Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias', fechado el 13 de agosto de 1813.

En dicha sesión, celebrada en Cádiz, se registró oficialmente la dramática exposición presentada por el ayuntamiento constitucional de Viguera tras los devastadores sucesos de la Guerra de la Independencia.

El registro oficial de las Cortes relata la "funesta catástrofe" sufrida por la localidad, dejando constancia del "saqueo e incendio de aquella villa por su resistencia al enemigo".

Ante la destrucción total y el inmenso sacrificio de los vecinos frente a las tropas napoleónicas, el Consistorio solicitó, además de exenciones fiscales para la reconstrucción, que "se le concediese el título de muy noble y leal".

El documento entró en las Cortes y fue derivado a la comisión de Premios para su resolución. Sin embargo, la inestabilidad política del siglo XIX sumió este expediente en el más absoluto de los olvidos. Hoy, 213 años después, la resolución sigue pendiente.

"España tiene una cuenta pendiente con Viguera", afirman desde la administración del grupo, que afirma que "no estamos pidiendo un título honorífico vacío, estamos exigiendo que se cierre un expediente que lleva más de dos siglos paralizado por la burocracia".

"Es un despropósito histórico que el Estado haya dado la espalda a un pueblo que lo sacrificó absolutamente todo, viendo sus hogares reducidos a cenizas por negarse a claudicar ante el invasor. Exigimos que se otorgue este título que nuestros antepasados se ganaron a sangre y fuego", añaden.

Desde la plataforma 'Historia de Viguera' se hace un "llamamiento formal a las autoridades competentes, tanto a nivel autonómico como nacional", para que "rescaten este documento y promulguen el decreto que otorgue a Viguera el reconocimiento oficial que merece".

'Historia de Viguera' es un espacio cultural que se ha consolidado como un referente indiscutible en la protección del patrimonio y la genealogía riojana.

Con más de 4.500 miembros activos, el grupo ha documentado la biografía de más de 180 hijos ilustres y ha logrado conectar a miles de descendientes de la villa repartidos por todo el mundo (desde México hasta Filipinas), demostrando el incalculable valor de la historia local.