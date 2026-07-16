El Grupo Municipal Socialista de Alfaro se persona en las diligencias penales abiertas en el Ayuntamiento

Yolanda Tarragona y Emilia Fernández, en la comparecencia ante los medios. - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Alfaro ha adelantado este jueves que se va a personar en las diligencias penales abiertas en el Ayuntamiento de la localidad, después de que la policía judicial registrara las dependencias del Consistorio alfareño el pasado 21 de mayo.

La secretaria de Organización del PSOE de La Rioja, Emilia Fernández, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alfaro, Yolanda Tarragona, han analizado hoy la situación por la que atraviesa el municipio después de la intervención policial.

Tarragona ha asegurado que "desde ese momento", y ante lo que ha calificado como "un hecho de enorme gravedad", los socialistas "venimos reclamando la máxima transparencia".

Ha añadido que desde el Grupo del PSOE "hemos solicitado explicaciones claras al equipo de Gobierno municipal con el fin de conocer el alcance real de la investigación abierta, y nos hemos encontrado siempre con lo mismo, con un muro de silencio".

La portavoz socialista ha asegurado que la alcaldesa 'popular' Yolanda Preciado "se escuda en que todo esto está bajo secreto de sumario, y es cierto", pero, ha afirmado, nosotros "estamos demandando explicaciones políticas".

Lo que no dice la alcaldesa, ha añadido Tarragona, es que "según hemos podido saber los concejales socialistas, estas diligencias penales están abiertas desde el año pasado, desde 2025".

Y es que es "evidente", ha dicho, que "el Ministerio Fiscal, al detectar posibles irregularidades con posible alcance penal, ha remitido todo a los Juzgados de Calahorra y ha pedido la incoación de diligencias".

Yolanda Tarragona ha dicho que el silencio de la alcaldesa y de su equipo de Gobierno "es inaceptable, porque gobernar también significa rendir cuentas, queremos que se responda a preguntas como los motivos por los que la policía judicial registró el Ayuntamiento, qué buscaban, o si Yolanda Preciado ha tomado alguna medida al respecto".

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE ha aseverado que con el fin de conocer de primera mano que está pasando en el Ayuntamiento de Alfaro, el Grupo Municipal Socialista "se va a personar en estas diligencias previas y recabar la información que la alcaldesa se niega a facilitar".

Emilia Fernández ha recordado que el hecho de que la policía judicial entre en un Ayuntamiento "es algo muy poco habitual, por lo que la transparencia y la rendición de cuentas no es una opción, es una absoluta obligación".

Y, para finalizar, ha asegurado que "si el equipo de Gobierno con su alcaldesa a la cabeza no lo hace, debemos dar un paso al frente para conocer qué está sucediendo con este caso".