Grupo Pancorbo adquiere DATALIA, consultora pionera en La Rioja en protección de datos

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
El grupo riojano especialista en ofrecer soluciones y servicios tecnológicos y equipamiento para empresas, Grupo Pancorbo, ha adquirido Datalia, empresa pionera en ofrecer servicios de consultoría especializada en protección de datos en La Rioja. De esta forma la consultora riojana pasa a formar parte de las empresas de Grupo Pancorbo.
Datalia es una consultora tecnológica que, desde hace más de 15 años, presta en exclusividad a sus clientes servicios de Consultoría, Auditoría y Formación en el ámbito de la Protección de Datos, regulación de servicios de internet, Ciberseguridad, y Seguridad de la Información, así como el cumplimiento normativo en general.
Según Jose Pancorbo, director general de Grupo Pancorbo "esta incorporación forma parte de una estrategia de crecimiento y consolidación que nos permitirá fortalecer nuestras capacidades, ampliar nuestra propuesta de valor y mejorar nuestros procesos, manteniendo siempre como prioridad la calidad del servicio y la atención a nuestros clientes. Estamos convencidos de que esta nueva etapa nos permitirá brindar un servicio aún más sólido, eficiente e innovador".
Por su parte, DATALIA fortalece sus capacidades operativas, amplía su oferta de productos y servicios, y brinda un mayor valor a sus clientes, colaboradores y socios comerciales. En este sentido, Pancorbo resalta que "se ve reforzada el área de ciberseguridad gracias a las soluciones de multinacionales líderes como Sophos o Syneto, partners de Grupo Pancorbo desde hace tiempo".
Grupo Pancorbo está especializado en ofrecer a empresas y profesionales soluciones y servicios tecnológicos y equipamiento para espacios de trabajo. Fue la empresa pionera en ofrecer servicios tecnológicos para empresas en La Rioja por lo que tiene una extensa trayectoria en este sector. Cuenta con un equipo humano de 80 personas y una estructura formada por cinco empresas especialistas: SISTEMAS, LOGIC, GESCOM, DATALIA y ESTILO.
Todas ellas están orientadas a ofrecer la máxima calidad de servicio a pymes, gran empresa, despachos profesionales y administración pública. Su actividad está orientada a facilitar la incorporación de tecnología a través de la implantación de informática, sistemas de impresión, ciberseguridad, comunicaciones, software de gestión empresarial, privacidad y protección de datos, compliance, derecho digital y mobiliario/equipamiento para espacios de trabajo.