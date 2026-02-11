El Grupo Popular rechaza enviar circulares a los centros tras la sentencia del velo en Sagasta

Archivo - IES Sagasta de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado hoy que el Parlamento de La Rioja pida a la Consejería de Educación que envíe circulares a los centros educativos tras la sentencia que avala el uso del velo islámico a una alumna del IES Sagasta para que se permita en todos ellos.

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha relatado cómo "fue un evidente error, por parte de un centro educativo, el obligar a una alumna brillante a acudir a la justicia para defender su derecho a la educación por portar un pañuelo".

Tras lo ocurrido en el Instituto de Enseñanzas Secundarias Práxedes Mateo Sagasta, ha entendido que el Gobierno de La Rioja debe "tomar nota" de la sentencia y evitar situaciones de segregación.

La sentencia, ha dicho, "deja clarísimo que la prohibición del pañuelo atenta contra los derechos del alumnado", así como que "los centros no pueden vulnerar los derechos fundamentales del alumnado amparándose en su autonomía organizativa".

"Seguimos sin tener noticias por parte del Gobierno de La Rioja y la ciudadanía tiene que saber que todavía hay centros que están prohibiendo a sus alumnas a acudir con un pañuelo en la cabeza y están atentando contra sus derechos", ha señalado.

Por eso ha pedido que el Gobierno riojano envíe "una simple circular a los centros instando a garantizar los derechos fundamentales del alumnado". "No es necesario ni modificar el Decreto de Convivencia", ha indicado.

A este respecto, el portavoz de Vox, Ángel Alda, se ha mostrado tajante ante "la imposición de velo" porque es, ha dicho, un "símbolo de sumisión a la mujer", además de "una herramienta de islamización".

Ha defendido que en nuestra sociedad no caben actitudes que "consideren a las mujeres inferiores". "Es una discriminación por sexo", ha clamado.

El pañuelo, ha dicho, "no es un símbolo neutro, se impone a las niñas y mujeres por su sexo, cosificándolas por la consideración de su cuerpo como impuro".

La socialista Teresa Villuendas ha aprovechado su intervención para recordar que hoy se celebra el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, "que viene a poner en valor los logros que muchas mujeres han conseguido".

"Quedan muros por derribar para que las mujeres puedan, sin impedimento, acceder al mundo científico", ha dicho animando al Gobierno de La Rioja a "ser consciente de que necesitamos derribar barreras".

A continuación, ha tomado mano de una frase de Aristóteles para considerar que es necesario "tratar de forma justa situaciones diferentes".

La sentencia, ha visto, "habla de garantizar derechos fundamentales desde el respeto, la convivencia y el sentido común". A su juicio, al no dejar entrar con velo a la alumna "se creó un problema donde no lo había, y la consejería también fue responsable".

Ahora, ha dicho, "la justicia le da la razón a la alumna" y ha lamentado que "un derecho fundamental deba ser defendido por una jueza".

Los reglamentos de los centros, ha dicho, no tienen la finalidad de imponer, sino de ordenar la convivencia pacífica; y "un reglamento no se puede situar por encima de los derechos humanos y convertirse en fuente de estigmatización".

Ante esto, la 'popular' Pilar Armendariz ha incidido en que el Gobierno de La Rioja "respeta la libertad religiosa de las personas", creyendo que "las creencias en el ámbito de la libertad individual deben ser tratadas desde el respeto".

No obstante, ha explicado que, desde el PP, no se comparte "el enfoque" de Izquierda Unida, porque es "profundamente injusto que se personalice" en la directora del IES Sagasta.

Los centros, ha dicho, "tienen autonomía" en su reglamento y ha acusado al Grupo Podemos-IU de "señalar a una persona que se dedica a la educacion".

Para la diputada 'popular', si bien el Gobierno de La Rioja respeta la justicia "los derechos del alumnado y la convivencia ya están reconocidos".

"Gobernar con responsabilidad también es decir que ya existe un marco normativo; el respeto a la libertad religiosa ya está garantizado y la convivencia regulada".