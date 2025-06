Grupo Rioja analiza la trayectoria y el futuro de la DOCa Rioja

LOGROÑO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Numerosos representantes del sector vinícola e instituciones vinculadas a Rioja asistieron a la jornada 'La nueva era de un legado eterno' que Grupo Rioja ofreció en el marco de su asamblea anual, donde tres expertos aportaron elementos de análisis para afrontar los desafíos que atraviesa el vino en un contexto de cambios profundos, así como las oportunidades que se presentan para la Denominación.

En la primera ponencia, 'La importancia del factor humano en la evolución histórica de Rioja, Javier Pascual defendió que la celebración del centenario de la DOCa Rioja "ofrece una oportunidad irrepetible para redescubrir los valores que han fundamentado el posicionamiento de sus vinos entre los más prestigiosos del mundo", destacando que "el capital humano que atesora el sector impulsó a la región riojana al liderazgo de los vinos españoles hace cien años y, cinco generaciones después, sigue fortaleciendo ese liderazgo".

El periodista especializado y autor del libro 'Rioja, cien motivos para brindar' afirmó que "el modelo de convivencia que se ha configurado históricamente en Rioja ha permitido al conjunto del 'clúster del vino' generar riqueza para la región y ha demostrado la capacidad de los profesionales del sector para establecer alianzas que permiten actuar conjuntamente, conjugar intereses contrapuestos y alcanzar objetivos comunes".

A continuación, la directora general de Brand Finance Institute abordó 'El valor de la marca Rioja en un contexto globalizado', donde los productos tienden a homogeneizarse y los consumidores buscan autenticidad, asegurando que "las denominaciones de origen generan valor como garantes de calidad, identidad territorial y diferenciación".

Gabriela Salinas explicó que, siendo una de las denominaciones más prestigiosas del mundo, Rioja se enfrenta al reto de seguir destacando en un mercado saturado y altamente competitivo, donde la familiaridad con la marca no siempre se traduce en comprensión de su condición como DO, por lo que advirtió que "su valor radica no sólo en el reconocimiento de su nombre, sino en la confianza que proyecta sobre el producto".

A continuación, propuso cinco líneas de trabajo para "apalancar" el valor de Rioja, señalando que el Plan Estratégico de la DOCa ya avanza en esta dirección con una fuerte inversión en promoción, iniciativas de digitalización, educación, enoturismo y sostenibilidad. En su opinión, "cuando una marca colectiva como Rioja protege su autenticidad y la proyecta de manera coherente, el valor generado se multiplica para todos los actores implicados".

Finalmente, Miguel Ángel Pérez Laguna expuso su visión sobre 'Liderar con sabor único: el arte del liderazgo con Denominación de Origen, que "es aquel que nace de la autenticidad, que se cultiva con valores sólidos y que se expresa con una comunicación clara, empática y transformadora".

Para este speaker motivacional y fundador de 'Humanos en la Oficina, "cada botella cuenta una historia; cada añada habla de cuidado y visión", por lo que centró su intervención en técnicas para motivar, inspirar y movilizar usando el lenguaje que realmente conecta personas hoy en día, estrategias directivas en la era digital y en condiciones exigentes y técnicas prácticas para activar la implicación emocional de los equipos.

GRUPO RIOJA

Grupo Rioja es la asociación más antigua e importante de la Denominación, ya que fue fundada en 1968 y ha sido protagonista de los grandes hitos que han hecho de Rioja una de las zonas vitivinícolas más importantes a nivel mundial. La asociación agrupa a más de 60 firmas repartidas en las tres comunidades autónomas que integran la DOCa (La Rioja, País Vasco y Navarra), compra uva a más de 11.000 viticultores y emplea a más de 2.700 personas en la zona de producción.

Integra a bodegas de todas las tipologías, desde las que pertenecen a grandes grupos nacionales hasta pequeñas bodegas familiares y es la asociación que reúne a un mayor número de bodegas centenarias que, junto con otras de reciente implantación, destacan por su capacidad exportadora y la creación de marcas prestigiosas que aportan un gran valor a Rioja.