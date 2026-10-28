El Grupo Social ONCE aplaza la Gala de entrega de los Premios Solidarios La Rioja 2026

LOGROÑO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha aplazado al próximo 9 de diciembre la gala de entrega de los Premios Solidarios La Rioja 2026, prevista inicialmente para mañana, jueves 29 de octubre, en Riojaforum.

La decisión se adopta en señal de respeto y duelo ante los tristes acontecimientos de las últimas horas: el grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo, cuyo alcance real en víctimas mortales aún se desconoce, y el fallecimiento de Tomás Santos Munilla, alcalde de Logroño entre 2007 y 2011, por el que el Ayuntamiento de la ciudad ha declarado tres días de luto oficial.

El Grupo Social ONCE traslada sus condolencias y solidaridad a los familiares y allegados de las personas fallecidas, así como a todos los afectados por el terrible accidente.