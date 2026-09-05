La Guardia Civil auxilia a un ciclista vecino de Nájera tras sufrir un accidente en Aras (Navarra)

Momento del rescate - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha auxiliado a un ciclista vecino de Nájera que había sufrido un "grave accidente" en una zona escarpada en el municipio de Aras.

Tal y como ha informado la Guardia Civil, en la mañana de hoy, sábado 5 de septiembre, se ha desplegado un dispositivo de auxilio tras recibir un aviso que alertaba sobre un accidente sufrido por un ciclista.

El accidente había ocurrido en una zona con una "difícil" orografía, denominada paraje El Barranco, ubicada dentro del término municipal de Aras, hecho que motivó la movilización de varios recursos.

A su llegada, los efectivos iniciaron una batida a pie por una senda debido a lo escarpado del terreno. Tras un "intenso" rastreo se pudo localizar a la víctima, un varón de 41 años y vecino de Nájera (La Rioja).

El ciclista había permanecido consciente en todo momento. Contó a los agentes que había sufrido una caída mientras circulaba en bicicleta tras la que le había resultado imposible incorporarse a causa de un fuerte dolor en la cadera.

En el rescate ha participado un helicóptero del Gobierno de Navarra con dotaciones del cuerpo de Bomberos a bordo.

Tras localizar al herido, se ha personado en el lugar un equipo médico para estabilizarle que, al llegar, ha comprobado la severidad de las lesiones así como las extremas dificultades para efectuar una evacuación a pie hasta una vía apta para vehículos de transporte terrestre.

Por ello, y ante las complicaciones técnicas del terreno, el personal de rescate ha evacuado al herido usando una aeronave para trasladar al accidentado al Hospital de Navarra.