La Guardia Civil detiene a un vecino de Logroño de 35 años por tráfico de drogas - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil en La Rioja han detenido a un hombre de 35 años, de nacionalidad española y residente en Logroño, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La detención se produjo durante un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana desplegado en la confluencia de las calles Vadillos y Caballeros Templarios, en el término municipal de Villamediana. El objetivo del operativo era controlar la circulación de personas y vehículos para prevenir delitos contra el patrimonio y el tráfico de sustancias estupefacientes.

Durante el desarrollo del dispositivo, los agentes interceptaron un turismo marca SEAT ocupado por dos personas. El acompañante mostró un comportamiento nervioso y esquivo, llegando a realizar movimientos extraños al descender del vehículo, lo que motivó un registro exhaustivo del coche y de sus ocupantes.

Durante la inspección, uno de los agentes detectó un fuerte olor a sustancia estupefaciente procedente de la parte inferior del asiento del copiloto. Allí se localizó una tableta de hachís de casi 100 gramos de peso, perfectamente empaquetada.

En un intento por eludir responsabilidades, ni el conductor ni el acompañante reconocieron inicialmente la propiedad de la sustancia intervenida, lo que generó un tenso intercambio entre ambos en presencia de los agentes. Tras varios minutos de contradicciones y evasivas, el conductor terminó asumiendo la autoría y admitió que el hachís había sido adquirido, según sus propias palabras, "para consumo propio".

Ante estos hechos, se procedió a su detención y traslado a las dependencias de la Guardia Civil en Villamediana de Iregua para la instrucción de diligencias. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.