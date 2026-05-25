La Guardia Civil detiene a un vecino de Villamediana de Iregua por tráfico de drogas

Drogas y dinero incautado a un joven en Villamediana de Iregua - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han detenido a un hombre de 33 años, residente en Villamediana de Iregua, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La actuación tuvo lugar en la calle Caballeros Templarios de la citada localidad, durante el desarrollo de un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana establecido por agentes del Núcleo de Servicios de Logroño.

Este tipo de controles, realizados de manera periódica, tienen como finalidad reforzar la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de delitos y detectar conductas relacionadas con el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes.

Durante el operativo, los agentes procedieron a la interceptación de un turismo marca Renault cuyo conductor levantó las sospechas de los actuantes debido a su actitud nerviosa y esquiva ante la presencia policial.

Tras su identificación y ante los indicios observados, se llevó a cabo un registro superficial de sus pertenencias. En el interior de su cartera fueron halladas seis pastillas de éxtasis MDMA, así como 725 euros fraccionados en billetes de distinto valor. Posteriormente, en el registro de la mochila que portaba, los agentes localizaron otras doce pastillas de la misma sustancia estupefaciente.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, siendo trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias, antes de su puesta a disposición de la autoridad judicial.